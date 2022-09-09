跟騷法首例 纏男二度被押

埔里警分局員警獲報到場制止 衝突，將持菜刀的陳男逮捕送 辦。 （警方提供）

2022/09/09 05:30

追不回前女友恐嚇被押 又持刀來亂

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣卅二歲陳姓男子不滿與四十六歲陳姓女子復合不成，對陳女簡訊恐嚇甚至到住處丟汽油彈，被檢方依跟蹤騷擾防制法向法院聲押獲准，但解除羈押後陳男仍跟騷陳女，日前見她與男性友人同車，竟持菜刀興師問罪，所幸警方及時制止，檢方又將陳男聲押獲准，成為跟騷法上路後，二度被押的全國首例。

陳男與陳女姊弟戀，因個性不合等因素分手，但陳男為求復合，今年六月一日以通訊軟體傳送訊息，恐嚇陳女若不接電話就放火燒車，又打數十通電話騷擾，還在陳女的工作場所外長時間盯梢，埔里分局接獲報案依跟騷法偵辦，並且為陳女聲請緊急保護令。

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不料陳男六月七日再至陳女住處外丟汽油彈恐嚇，警方將他拘提到案，檢方依跟騷法、家庭暴力防治法向法院聲請羈押獲准。

陳男上月被起訴後解除羈押

上月陳男被起訴後解除羈押，陳女盼能和平分手，未料陳男上月廿二日至女方住處求復合未果，雙方又發生衝突，不歡而散。本月五日上午陳男發現陳女與另一名蔡男同車，憤而從機車置物箱取出菜刀興師問罪，蔡男也持甩棍、玩具槍對峙，警方接獲報案到場制止衝突，因陳女持有法院裁定陳男不得對其騷擾之保護令，員警依違反保護令、跟騷法現行犯逮捕，並扣押菜刀。

警再度依跟騷法現行犯逮捕

警方認為陳男有反覆犯罪之虞，建議檢方再次向南投地院聲請羈押獲准，至於蔡男所持玩具槍是否有殺傷力，警方另行送驗究辦。

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