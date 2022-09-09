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    麻將最大黨創黨盼除汙名 政院：打麻將不等於賭博

    「麻將最大黨」昨日在立法院舉行創黨記者會。（記者叢昌瑾攝）

    「麻將最大黨」昨日在立法院舉行創黨記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2022/09/09 05:30

    〔記者謝君臨、李欣芳／台北報導〕「麻將最大黨」昨天舉行創黨記者會，並在主要日報頭版刊登「創黨宣言」廣告，推廣麻將文化，廣告中直指全世界超過四十多個國家在推廣麻將運動，只有台灣把打麻將定義為賭博罪。行政院對此表示，這其中有重大誤會，現行法律並沒有定義打麻將是賭博罪，台灣是高度保障結社自由的國家，不管人民成立政黨或社會團體，都予以高度尊重。

    行政院發言人羅秉成昨主持院會後記者會，對媒體詢問「台灣把打麻將定義為賭博罪」時回應說，我們沒有法律定義打麻將是賭博，不會這樣定義，刑法相關規定並沒有特別把哪種競技活動入法列舉為賭博罪，一定要有財物的賭博才構成，如果是基於營利的目的提供場所供賭博，也會構成賭博罪。

    常青國際公司負責人郭璽昨在立法院召開「麻將最大黨」記者會，表示全世界只有台灣把打麻將定義為賭博罪，不論是政黨輪替或轉型正義都沒能成功翻轉打麻將的形象，希望透過創黨來翻轉被汙名化的麻將。

    「麻將最大黨」召集人、中華麻將競技總會理事長張華特表示，歐美國家及日本政府積極把麻將當作運動項目進行推廣，有系統的研究麻將對年長者減緩衰老的效果，此外，也透過開設麻將補習班，讓兒童從正確的角度學習麻將。張華特指出，今年亞運首次把電競列為比賽項目，國家選拔並培訓選手出國比賽，為國爭光，而麻將同樣在國際上有許多大型競技賽事，但缺乏政府支持鼓勵，所以創黨是希望政府能夠更重視麻將這項競技，並培養國內優秀選手參與國際正式比賽。

    台北市議員邱威傑表示，台灣民眾對麻將的接受度很高，但會把實際打麻將這件事情當成賭博，是一件很矛盾的事；前立委陳柏惟認為，麻將是麻將、賭博是賭博，兩者是獨立事件。郭璽強調加入麻將最大黨不需要繳黨費，也不用參與任何政治活動，大家一起翻轉『麻將=賭博』的汙名。

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