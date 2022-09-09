桃市前議員李雲強夫婦 涉詐289萬助理費

國民黨桃園市議員參選人孫韻璇（見圖）與她的丈夫前桃園市議員李雲強，被桃園地檢署依違反貪污治罪條例提起公訴。（取自臉書）

2022/09/09 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署調查，國民黨桃園市議員參選人孫韻璇的先生李雲強，於第十七屆縣議員、第一屆市議員任內，涉嫌與孫韻璇利用人頭詐領公費助理補助款二八九萬餘元，昨天偵結依違反貪污治罪條例將夫妻倆提起公訴。

妻孫韻璇 獲國民黨提名選議員

李雲強與孫韻璇強調，同案曾於六年前被檢舉，桃園地檢署當時調查後予以不起訴處分，如今檢方再起訴他們，顯然是「有心人士的政治操作」。

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被起訴稱：有心人士政治操作

檢方說，李雲強擔任桃園縣議員、市議員期間，妻子孫韻璇是他的公費助理，夫妻倆明知公費助理相關規定，卻涉嫌找來盧姓、徐姓、楊姓女子當人頭，詐領助理費，其中，盧女僅於空閒期間義務協助議員工作，並未受僱為公費助理，卻被李、孫夫妻倆以她的名義，從二○一二年元旦到二○一三年十二月底，領取每月兩萬元薪資。

徐女待業中，且未實際從事議員助理工作，二○一三年九月一日到同年十二月底、二○一四年十二月廿五日到二○一八年十二月底，分別領取每月三萬三千元、三萬元薪資；楊女利用空閒時間義務協助議員工作，從二○一五年九月一日到二○一八年十二月廿四日，領取每月三萬兩千元薪資；李雲強夫妻倆為讓徐女、楊女當人頭，還答應每月支付兩人各四千元。

李雲強落選後，曾於二○一八年十二月廿五日到二○二○年一月十五日，擔任桃園市政府顧問，是簡任十二職等有給職高官，期間被查出身兼長淮建設公司董事長，違反「公務員不得兼職」規定，去年被監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會審理，判他申誡以示懲戒。

前桃園市議員李雲強被桃園地檢署依違反貪污治罪條例提起公訴。（資料照）

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