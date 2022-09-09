押四個月復職 最年輕鄉長連任添變

屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟昨被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，引發政壇高度關切。（資料照）

2022/09/09 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟因涉貪四月被羈押停職，八月一日羈押期滿獲釋後，於八月十五日獲准復職，九月二日登記競選連任，昨卻被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，引發政壇高度關切，也讓他的連任之路增添巨大變數。

枋寮鄉是通往恆春半島和東部的門戶，早年因為鐵路縱貫線終點站及重要轉運站而興盛，目前人口逾二萬人，今年選舉人數約一．七萬人。

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枋寮連四任鄉長涉貪

枋寮鄉自前鄉長吳照雄開始，到接任的陳訓宗、盧文信及現任鄉長陳亞麟，全都涉貪被起訴或判刑，讓鄉民感到臉上無光，但登記角逐下屆鄉長者仍相當踴躍，除爭取連任的陳亞麟，還有民進黨提名的鄉代表林文央、現任鄉代洪茂豐，以及曾參選鄉代表的王建程等四人。

有參選人政見列：絕不貪污

盧文信八年前以無黨籍參選，當年是全縣唯一同額競選的鄉長，未料卸任後仍爆出賣官牟利及貪污情事被訴；現任鄉長陳亞麟四年前以北漂青年返鄉為號召，以三十二歲之齡成為全台最年輕鄉長，尚未任滿就捲入貪污風暴，連任之路充滿變數。

登記問鼎下屆枋寮鄉長的參選人王建程，直接以「絕不貪污」為政見，希望能爭取選民的認同。

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