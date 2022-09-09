為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    押四個月復職 最年輕鄉長連任添變

    屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟昨被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，引發政壇高度關切。（資料照）

    屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟昨被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，引發政壇高度關切。（資料照）

    2022/09/09 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟因涉貪四月被羈押停職，八月一日羈押期滿獲釋後，於八月十五日獲准復職，九月二日登記競選連任，昨卻被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，引發政壇高度關切，也讓他的連任之路增添巨大變數。

    枋寮鄉是通往恆春半島和東部的門戶，早年因為鐵路縱貫線終點站及重要轉運站而興盛，目前人口逾二萬人，今年選舉人數約一．七萬人。

    枋寮連四任鄉長涉貪

    枋寮鄉自前鄉長吳照雄開始，到接任的陳訓宗、盧文信及現任鄉長陳亞麟，全都涉貪被起訴或判刑，讓鄉民感到臉上無光，但登記角逐下屆鄉長者仍相當踴躍，除爭取連任的陳亞麟，還有民進黨提名的鄉代表林文央、現任鄉代洪茂豐，以及曾參選鄉代表的王建程等四人。

    有參選人政見列：絕不貪污

    盧文信八年前以無黨籍參選，當年是全縣唯一同額競選的鄉長，未料卸任後仍爆出賣官牟利及貪污情事被訴；現任鄉長陳亞麟四年前以北漂青年返鄉為號召，以三十二歲之齡成為全台最年輕鄉長，尚未任滿就捲入貪污風暴，連任之路充滿變數。

    登記問鼎下屆枋寮鄉長的參選人王建程，直接以「絕不貪污」為政見，希望能爭取選民的認同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前任賣官 現任收回扣／枋寮2任鄉長皆起訴
    2022/09/09 05:30

    前任賣官 現任收回扣／枋寮2任鄉長皆起訴

    得過不代表免疫！「皮蛇」發作痛過生產

    新美齊画世代 板橋府中站熱銷指標
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播