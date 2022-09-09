前任賣官 現任收回扣／枋寮2任鄉長皆起訴

枋寮鄉現任鄉長陳亞麟（左圖，資料照，記者陳彥廷翻攝）及前任鄉長盧文信（右圖，資料照）因涉貪雙雙被起訴。

2022/09/09 05:30

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉無黨籍現任鄉長陳亞麟及前任鄉長盧文信，兩人涉嫌收受工程回扣，盧文信還涉及清潔隊職缺賣官，收取一百三十萬元賄款，陳亞麟另涉及公器私用，屏東地檢署昨偵結，依貪污治罪條例起訴兩人。

盧文信拿清潔隊職缺牟利

屏檢調查，盧文信二○一四至二○一八年擔任枋寮鄉長期間，涉嫌向承攬鄉內特定工程的包商索取七％至十五％不等的回扣，並將清潔隊正式隊員職缺，當成販官牟利工具，向鄉公所王、張兩名臨時人員分別收取三十萬元、一百萬元賄款，作為錄取清潔隊員代價。

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陳亞麟私人特助 充白手套

屏檢並查出，陳亞麟於二○一八年擔任鄉長後，涉嫌透過私人特助黃男、調解委員會何姓主席充當白手套，與特定廠商圍標工程，並收取四％至八％不等的回扣，連小額工程也不放過，依採購金額多寡索取五千元至一萬元不等賄賂，陳亞麟還多次利用公務車到高雄看診、購物、飲宴及處理私人事務，不法核銷油料及通行費用，黃男還利用清潔隊職缺，向鄉公所洪姓臨時人員詐取五十萬元。

除了陳亞麟、盧文信，屏東地檢署昨還起訴擔任白手套的黃男、何男及行賄包商共三十一人，另有五名被告獲緩起訴，一人獲不起訴。

陳亞麟：尊重司法 盼勿枉勿縱

已記登競選連任的陳亞麟，面對官司纏身表示無奈，還說身在這個位置常常有苦難言，認識他的鄉親都知道他的為人，他尊重司法，希望勿枉勿縱。盧文信則未接電話亦未回覆。

枋寮鄉長接連涉貪被訴，引起枋寮鄉代表參選人張仁吉及縣議員參選人蕭禾秦不滿，昨天下午到鄉公所前抗議，張仁吉砲轟不肖官員，剝奪民脂民膏卻還妄想連任鄉長；蕭禾秦則呼籲選民睜大眼睛，要選出真正對地方有貢獻的首長。

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