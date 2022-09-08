警署：防疫補貼政策 詐團新梗騙個資

近五年網路詐欺案與破獲數

2022/09/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕近年來猖獗的電信網路詐欺案件中，警政署分析仍以「假投資詐騙」案件為大宗，而近期最為猖獗的行騙手法，則為假冒衛福部防疫補助補貼，誘騙民眾點擊釣魚網站連結，藉此騙取民眾個資、信用卡資料、網路銀行帳密等，用來破解帳戶後騙取財產。警政署呼籲，務必提高警覺、嚴防詐騙。

假投資詐騙 損失金額最高

警政署表示，假投資詐騙案類，通常受騙金額較其他案類高，行騙手法主要有大三類，分別為投資虛擬貨幣、假博弈網站與假股票。投資虛擬貨幣部分，歹徒透過社群網路散布投資訊息，抓準民眾短期回收高額利潤的投機心態，架設假投資平台，誘使民眾匯款操作，且為取信民眾，更冒用國內知名人士名義並假冒媒體電子報網頁，刊登加密貨幣、虛擬貨幣等新聞內容，聲稱該名人為透過「加密貨幣自動交易程式」累積財富，並誆稱一般人幾個月內透過該程式可變成百萬富翁。

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假博弈網站部分，歹徒透過社群軟體，誆稱有公式逢賭必贏，引誘民眾下載其製作的假博弈網站，起初讓其誤以為賭贏，直至大筆下注後，便斷絕聯繫或者根本不出金，讓民眾血本無歸。

假股票則是歹徒宣稱掌握飆股，民眾主動詢問上鉤時，故意報給漲停板的股票，讓民眾買不到，再謊稱下載其架設的假網站，便可購得股票，讓民眾陷於錯誤，於歹徒給予的假網站下單，形成假成交，詐走其金錢。

至於近期流行的假冒衛福部防疫補助補貼手法，則以蘋果iMessage傳訊，以「【衛福部】你的補貼已通過點 （釣魚網站連結）註冊提領等類似信息」，使民眾誤信已領到補助，誘騙民眾點擊釣魚網站連結。

政府機關網址 無英文或數字

對此，警政署提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，不要把個人資訊，如存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機、E-mail驗證碼等，輸入不明網頁，以免受騙。

國際警察首長協會(IACP)會長Henninger接受媒體訪問。（記者邱俊福翻攝）

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