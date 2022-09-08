為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警署：防疫補貼政策 詐團新梗騙個資

    近五年網路詐欺案與破獲數

    近五年網路詐欺案與破獲數

    2022/09/08 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕近年來猖獗的電信網路詐欺案件中，警政署分析仍以「假投資詐騙」案件為大宗，而近期最為猖獗的行騙手法，則為假冒衛福部防疫補助補貼，誘騙民眾點擊釣魚網站連結，藉此騙取民眾個資、信用卡資料、網路銀行帳密等，用來破解帳戶後騙取財產。警政署呼籲，務必提高警覺、嚴防詐騙。

    假投資詐騙 損失金額最高

    警政署表示，假投資詐騙案類，通常受騙金額較其他案類高，行騙手法主要有大三類，分別為投資虛擬貨幣、假博弈網站與假股票。投資虛擬貨幣部分，歹徒透過社群網路散布投資訊息，抓準民眾短期回收高額利潤的投機心態，架設假投資平台，誘使民眾匯款操作，且為取信民眾，更冒用國內知名人士名義並假冒媒體電子報網頁，刊登加密貨幣、虛擬貨幣等新聞內容，聲稱該名人為透過「加密貨幣自動交易程式」累積財富，並誆稱一般人幾個月內透過該程式可變成百萬富翁。

    假博弈網站部分，歹徒透過社群軟體，誆稱有公式逢賭必贏，引誘民眾下載其製作的假博弈網站，起初讓其誤以為賭贏，直至大筆下注後，便斷絕聯繫或者根本不出金，讓民眾血本無歸。

    假股票則是歹徒宣稱掌握飆股，民眾主動詢問上鉤時，故意報給漲停板的股票，讓民眾買不到，再謊稱下載其架設的假網站，便可購得股票，讓民眾陷於錯誤，於歹徒給予的假網站下單，形成假成交，詐走其金錢。

    至於近期流行的假冒衛福部防疫補助補貼手法，則以蘋果iMessage傳訊，以「【衛福部】你的補貼已通過點 （釣魚網站連結）註冊提領等類似信息」，使民眾誤信已領到補助，誘騙民眾點擊釣魚網站連結。

    政府機關網址 無英文或數字

    對此，警政署提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，不要把個人資訊，如存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機、E-mail驗證碼等，輸入不明網頁，以免受騙。

    國際警察首長協會(IACP)會長Henninger接受媒體訪問。（記者邱俊福翻攝）

    國際警察首長協會(IACP)會長Henninger接受媒體訪問。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打擊跨境電信詐欺犯罪 國際警察合作論壇 研討精進策略
    2022/09/08 05:30

    打擊跨境電信詐欺犯罪 國際警察合作論壇 研討精進策略

    More is More 新奢世代的極繁主義

    中信銀私人理財 五大傳承思考關鍵
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播