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    自由日日shoot》蔡母：每次兒犯罪求司法安置 都回「沒辦法」

    蔡姓男子羈押獲 准。（ 記者邱俊 福翻攝）

    蔡姓男子羈押獲 准。（ 記者邱俊 福翻攝）

    2022/09/07 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕患有身心障礙的蔡姓男子，去年開始持續不斷地犯案，從偷窺、偷拍、猥褻到性侵，行徑愈來愈大膽，蔡母與阿姨昨天向社會道歉，蔡母除淚訴希望法官收押兒子外，還希望政府、社會資源能出面關懷、幫忙如他兒子一般的罹病孩子，她真的是無法解決。

    蔡母說，兒子三歲就有過動情況，帶去看醫生時，又發覺發展遲緩，國小就讀特教班，直至國中讀普通班，交到一些壞朋友，高中時整個行為出現偏差，開始有偷窺等不當行徑。

    她說，每次兒子犯罪，開庭時，她都會請求司法機關找地方安置兒子，回應都是「沒辦法」；兒子犯案後，從罰金（社維法裁罰）、刑事交保金，到被害人請求精神賠償等，壓得她喘不過氣來。

    蔡母說，有醫生說兒子需要有療養機構收留，不然就要請人專門照料，但有人跟著，兒子也會跑離，根本沒辦法，尤其季節一變，兒子情緒就變得無法控制，跑去犯案；她求助過各地療養機構，只要聽到兒子病況，都不敢收留，現在失控狀況越來越嚴重，藥也愈吃愈強。

    蔡母傷心說，兒子本性不壞，找工作很積極，曾賺錢拿回家，「但就是病了，求助無門」，她只能向法官強調兒子無法控制行為，療養機構都不收，只有將他關起來，她不想再有受害者被傷害。

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