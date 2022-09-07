自由日日shoot》法界：1年3犯猥褻 應預防羈押或安置

蔡姓男子羈押獲准。（ 記者邱俊福翻攝）

2022/09/07 05:30

〔記者吳政峰、邱芷柔／台北報導〕蔡姓男子一年內三度被依強制猥褻罪移送法辦，卻仍在外趴趴走，前天甚至變本加厲犯下性侵案。曾任檢察官的律師連思藩認為，檢察官除了可聲請預防性羈押，還可考慮向法院聲請暫行安置以治療蔡男。

連思藩指出，未看到蔡男的全案卷宗，無法判定檢察官當初為何沒有聲請預防性羈押，但從外觀看，蔡男在短時間內密集犯下妨害性自主罪，已符合刑事訴訟法第一○一之一條的預防性羈押要件，也就是嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞、有羈押必要等三項指標。

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連思藩說，今年二月實施的暫行安置制度，也有機會適用於蔡男身上；他解釋，刑訴法第一二一之一條規定，只要符合犯罪嫌疑重大、有事實足認犯案時降低或喪失辨識能力、有危害公共安全之虞、有緊急必要，即使還在偵查，檢察官仍可向法院聲請暫行安置。

連思藩分析，羈押是把嫌疑人關進看守所，暫行安置則是強制住院治療，兩者目的有別，但都屬拘束人身自由的一種處分，可有效預防再犯，檢察官可視蔡男身心狀況決定向法院聲請哪一種處分。

一名婦幼專組檢察官表示，雖然預防性羈押規定要有「反覆實施同一犯罪之虞」，但蔡男之前的犯行，可被評價為性侵的前置動作，亦可納入有反覆實施與羈押必要的要件中，押起來的機率很大；至於暫行安置制度，才剛上路半年，准駁界線仍在摸索階段。

衛福部保護司指出，性侵案被告須完成司法審判後，加害人回到社區，才由衛福部做相關社區監控的介入。

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