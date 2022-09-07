自由日日shoot》犯案都沒事 問路狼偷窺變性侵 母無助 哭求法官押病兒

蔡姓男子羈押獲准。（ 記者邱俊福翻攝）

2022/09/07 05:30

蔡男身心障礙 司法從輕發落

〔記者邱俊福、鄭景議、王定傳、鮑建信、溫于德／綜合報導〕台北市民生社區前天凌晨發生問路性侵案，領有身心障礙手冊的廿歲蔡姓男子，先前犯下多起偷窺、猥褻案都因罹病獲得司法從輕發落，繼續在外趴趴走，結果這次假裝向夜歸女子問路後，犯下更嚴重的跟蹤對方當街性侵案，台北市警方迅速逮捕問路狼，依妨害性自主罪嫌送辦；蔡母昨天流淚說，兒子無法控制自己行為，看醫生、吃藥都沒用，過去求助療養機構都不收，她懇求法官能夠收押，不然真的不知道該怎麼辦？

這回涉性侵重罪 終於聲押獲准

檢方昨以蔡男涉強制性交重罪、有反覆實施疑慮，建請法院羈押獲准。

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本案與去年屏東發生的超商女店員遭挖眼事件情況雷同，楊姓挖眼男也因罹病，多次犯案都不用關，終至犯下震驚社會的挖眼案；蔡男也是，連續犯案一年多，原本只是在女廁窺視，後來變成偷拍，接著更大膽犯下三起強制猥褻案，被逮後只有責付給蔡母看管或是交保，直到這次涉嫌性侵才聲押。

連續犯案一年多 與挖眼案雷同

檢方表示，針對個案被告的強制處分，應由承辦檢察官審酌具體個案情節，考量有無羈押原因及必要，為適法之處理。

蔡男父親早逝，他和母親、阿姨同住。警方調查，去年開始，蔡男先在內湖犯下幾件偷窺女子如廁案，被依社維法裁罰；去年二月在內湖大賣場與運動中心女廁偷拍，被依妨害秘密罪送辦；同年九月除偷拍，還犯下猥褻案遭送辦。

今年四月蔡在捷運葫洲站女廁偷拍；六月轉移到松山區小巨蛋捷運站偷窺如廁，還翻越隔板撲倒對方猥褻；同月間又帶一名女性到公園廁所猥褻。前天凌晨三時多他假裝問路，接著尾隨對方到民生社區新東街，壓住對方手指性侵後逃逸。

此外，挖眼案被告楊男之前被屏東地院依重傷未遂等罪判刑五年，檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院審酌受害人未達視力嚴重受損，及楊男罹患妄想型思覺失調症，認為原審判決妥適，維持原判；楊男仍在押。

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