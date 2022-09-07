民防訓練是用真槍 黑熊勇士不受影響

行政院發言人羅秉成表示，黑熊學院未來訓練時是使用真槍，而不是金屬遊戲槍，政府對金屬遊戲槍的納管，未來是否使黑熊學院在訓練時，槍枝取得更為困難？對此，羅秉成說，這是不同的事。（資料照）

2022/09/07 05:30

〔記者李欣芳、邱俊福／台北報導〕政府納管低動能金屬遊戲用槍及其零件輸入，以免因管道取得容易被歹徒改造為具殺傷力的槍枝，引發外界關心會不會對民間推動國防防衛，培訓神射手，如「黑熊學院」將來的訓練槍枝取得是否更為困難？

行政院發言人羅秉成表示，黑熊學院在前聯電董事長曹興誠資金挹注下，要強化台灣民間防衛能量，培訓神射手，政府對金屬遊戲槍的納管，未來是否使黑熊學院在訓練時，槍枝取得更為困難？對此，羅秉成說，這是不同的事。

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羅秉成表示，黑熊學院未來訓練時是使用真槍，而不是金屬遊戲槍，這涉及到目前真槍並未開放民間合法持有、使用，以及未來是否有足夠的靶場可供訓練，目前黑熊學院是提出相關倡議，未來若提出實際需求時再由相關部會來研商要如何處理，黑熊學院的倡議是為了提升全民對強化國防的認同，政院予以尊重，這也是強化民防的一種方式。

警政署表示，樂見國人及民間團體自主推動強化民防基礎課程，政府為建立全民防衛觀念，已由國防部成立「全民防衛動員署」，建立全民防衛觀念。警方說，國防部全民動員署是主責單位，警政署也會全力結合，並持續協助國防部相關民間防衛、防護、防空、災難預防及搶救等動員編組計畫的運作。

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