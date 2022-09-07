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    採收文蛤 啪的一聲巨響// 貨車吊臂觸高壓電 3工人成焦屍

    台南七股區三股一處文蛤池昨晨捕撈收工時，貨車吊臂勾到高壓電線，瞬間火燒車，三名文蛤工人命喪火海成焦屍。（讀者提供）

    台南七股區三股一處文蛤池昨晨捕撈收工時，貨車吊臂勾到高壓電線，瞬間火燒車，三名文蛤工人命喪火海成焦屍。（讀者提供）

    2022/09/07 05:30

    〔記者楊金城、王涵平、王俊忠／台南報導〕台南七股區三股一處文蛤池昨晨捕撈收工時，貨車吊臂吊掛文蛤採收機不慎碰觸六千六百伏特高壓電線，造成火燒車，現場四名採收文蛤工人遭高壓電電擊，其中黃俊達（廿六歲）、黃崇瑋（廿三歲）兄弟和四十六歲的吳明忠等三人被電擊昏倒後，活活燒成焦屍，五十二歲黃榮輝死裡逃生，但無法救援，眼睜睜的目睹兩個兒子慘死。

    吊採收機碰觸電線 瞬間火燒車

    檢警相驗三人死因，發現三人均因生前燒傷，熏黑焦碳化，氣管內均有帶血泡沫跟碳粒；因現場並無安全維護設施和監工，張姓雇主被台南地檢署依業務過失致死罪嫌偵辦。

    張姓雇主僱用黃榮輝父子三人和吳明忠，在昨天凌晨兩點前往七股區三股海埔新生段一處文蛤池採收。清晨六點五十六分採收完工，下起小雨，由黃俊達操作貨車吊臂從文蛤池吊掛文蛤採收機上岸送上貨車車斗，因吊臂不慎碰觸高壓電線，瞬間造成火燒車。

    一人逃過 卻目睹2兒慘遭火噬

    黃榮輝說，吊臂碰觸高壓電線時啪的一聲巨響，他趕緊放開扶在採收機的雙手，觸電後往後倒在草叢中，但兩個兒子和吳明忠被電擊後都倒在貨車和文蛤採收機中間，隨後被大火吞噬，想用木棒撥開吊臂但未成功。

    事發突然，黃榮輝束手無策，目睹慘劇發生，他說，吊臂觸電後，貨車車胎先起火燃燒，加上文蛤採收機載有柴油，助長火勢，因有高壓電又有大火，一旁操作文蛤洗選機的工人也無法伸出援手。消防車趕抵，等了廿七分鐘由台電斷電後才能出水滅火，找到三名燒成焦屍的死者。

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