夫違婚前遠離政治圈承諾 金控前董千金准離

擁有英國倫敦政經學院經濟研究碩士學位的男子陳錦稷。（資料照）

2022/09/06 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕擁有英國倫敦政經學院經濟研究碩士學位的男子陳錦稷，被鄭姓妻子控訴屢屢違反婚前承諾會「遠離政治圈」，遭訴請離婚，台北地院認定陳男確實違反承諾，判准離婚。

陳某鄭姓妻子的父親是某金控前董事長，二○○九年十月廿五日，鄭女與陳男結婚。鄭女主張，陳男婚後背棄婚前承諾會「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」，繼續任職具有政治色彩的新台灣國策智庫公司、青平台基金會、民進黨智庫「新境界基金會」、行政院無給職政務顧問。

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鄭女︰夫妻無法共同生活分居7年

鄭女說，陳男害夫妻無法共同生活，且夫妻至今分居長達七年期間，陳男還對外汙衊岳父，把個人政治職位機會受阻一事，莫名怪罪岳父，足見婚姻已達不可回復的地步，訴請離婚。

陳男解釋，當初為顧及鄭女心情及家庭圓滿，婚前承諾不參選、不從政，也不擔任需要申報財產的公職人員，但承諾範圍並不包括「參與任何與政治有關活動」。

陳男︰珍惜19年的緣分不願離婚

陳男也強調，始終珍惜這段長達十九年的緣分，即便妻子擅自離家不歸，作為丈夫仍心繫妻子，至於妻子為了勝訴而不斷謾罵、抹黑、污衊，他雖然深感難過、心痛，仍不願離婚。

陳男二○一四年擔任民進黨智庫「新境界基金會」副執行長，並接受台北市政府推薦出任富邦金控獨立董事，而該職位必須與政府單位關係密切，才有機會獲得推薦；陳男也於七年前總統大選時，積極投身政治活動，故認陳男已違反婚前承諾，判准夫妻離婚，可上訴。

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