警雞婆3絕招 今年阻詐19.5億

台北市廈門街派出所警員柯招南（右）、李季霖（左）成功攔阻繆翁匯六百萬元。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/06 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕通訊軟體盛行，方便民眾上網投資理財，詐騙集團也「加足火力」進行投資詐騙，繆姓老翁就差點落入圈套。警界認為，攔阻此類詐騙，除有賴銀行行員及時通報，員警勸說技巧也很重要；通常警方會以遭詐痛失錢財的案例、提醒匯款帳戶是警示帳戶及親友合力勸阻等三招，讓執意要匯款的民眾，從詐騙迷霧中「清醒」過來。

據刑事局統計，今年一至八月詐騙案類財損，共計達四十二億五千一百九十三萬多元；今年一至七月金融機構攔阻件詐騙案件數為三千八百九十件，攔阻金額為十九億五千一百七十一萬多元。

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一名多次攔阻民眾受騙的員警說，警方通常到場後會詢問來龍去脈，或問民眾是否願意提供手機對話紀錄供查看，了解是否為詐騙手段。但有些民眾寧可相信從沒見過面的投資老師，也不相信眼前的警員，不願多說。

這時員警會出示以往詐騙新聞案例，要民眾回想自己碰到的情節，是否與這些案例類似，多數民眾因此被點醒，並相信警方的說法。

若民眾仍執迷不悟，員警會查詢民眾欲匯款的帳戶，並告知是警示帳戶，或通知其親友到場合力勸阻。一般而言，透過這三招，就可以讓民眾了解中了詐騙圈套，不再執意匯款。

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