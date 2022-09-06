詐團鎖定獨居翁吹噓賺很大…「這是警示戶」警6度阻詐千萬

警方六度攔阻老翁挨詐

2022/09/06 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團化身「投資老師」，透過通訊軟體招攬投資虛擬貨幣，還吹噓「今天投資賺很多，進場要及時」，台北市一名繆姓老翁信以為真，短短兩個月六度到銀行臨櫃要匯錢及提領巨額款項，行員發現異狀通報警方，員警發現「又是他」，不厭其煩對老翁說，這是典型的投資詐騙，並提醒他，匯款帳戶已被列為警示帳戶，希望他清醒別再執迷不悟；總計警方六次替繆翁阻詐總金額超過一千萬元。

據了解，繆姓老翁住在台北市羅斯福路附近，他年輕時投資股市、存下不少積蓄，目前仍持續鑽研投資理財；繆平時獨居，他小孩經常會來探視他、照料其生活。

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警方調查，約半年多前，詐騙集團假冒投資老師，透過通訊軟體與繆翁攀談，將他加入投資群組。詐團每天在群組分享投資虛擬貨幣獲利戰果，老翁信以為真，依對方所說，七月中首次到住家附近銀行要臨櫃匯款。

行員發現異狀，通報轄區中正二分局廈門街派出所，員警趕到發現繆翁遇到典型投資詐騙，拿出過往新聞案例勸退他。

數日後，警方又接獲銀行通報，員警發現又是繆翁，他聲稱投資老師技術神準，他跟著操作必能獲利；員警查詢他欲匯款的帳戶，發現已列為警示帳戶，老翁才沒匯款。

不過繆翁已被視為高風險對象，員警要求行員見到繆翁匯款或領錢，一定要通報。

但繆翁仍堅信投資老師的說法，陸續到銀行想匯錢，八月十五日第五次還想匯款廿萬元美金鉅款，所幸被廈門街派出所警員柯招南、李季霖成功攔阻。

詐團約面交 警趕往超商攔阻

前五次詐團發覺繆都沒上當匯錢，於是派員假冒「第三方支付業者」，與他相約八月廿五日在老翁住家附近超商，面交一百萬元購買虛擬貨幣泰達幣，繆當天去銀行領一百萬元，行員及時通報警方，員警趕往超商攔阻，車手隨後趕到，看到老翁身旁有警察，只好打退堂鼓，只稱是第三方支付業者，因無犯罪事實，員警只好抄錄對方身分資料後讓他離去。

警帶翁去正牌虛幣交易所開戶

繆翁的兒子接獲通知，不久也到超商勸父親別上當，但老翁還是半信半疑，員警隔天索性帶老翁去正牌的虛擬貨幣交易所開戶，繆翁這才大夢初醒。

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