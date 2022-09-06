送別台南殉職雙警 總統親頒褒揚令

總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警曹瑞傑家屬。 （南市警局提供）

2022/09/06 05:30

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕因公殉職的台南市警局第二分局警員凃明誠及曹瑞傑兩人告別式，昨天在台南市立殯葬所景行廳隆重舉行，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等政府高層到場致哀。蔡英文頒發褒揚令給兩警家屬，並宣示加速通過警械使用條例的修法、通盤檢討外役監相關規定，列入優先法案。

蔡英文表示，兩警即使身受重傷仍奮勇對抗歹徒，讓她動容與不捨，痛失兩名優秀員警，她與國人都用最沉重的心情來追思、哀悼。

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蔡英文簡述兩警從警歷程說，凃員從警近十六年是溫暖盡職的好警察、人民保母，能耐心處理民眾需求；曹員從警六年，為了孝順阿公阿嬤、請調回台南服務，生涯記了三百六十九次功獎，是辦案積極用心的好警察。

宣示加速通過警械使用條例修法

對於兩警抗敵不幸殉職，蔡英文要求政府所屬單位修改員警執法制度、教育訓練與執勤裝備，讓員警能在必要時安心使用警械，維護執法尊嚴與人身安全。對於警械使用條例，在立法院新會期開議後，透過朝野協商，儘快修法通過；另也要通盤檢討外役監相關規定，強化社會安全網。

蔡英文說，已指示內政部有關單位從優撫卹兩勇警、照顧其遺屬生活。最後，她告訴凃、曹兩警任務已經結束了，「我們以你們為榮。」

蘇貞昌與徐國勇、黃偉哲等人依序頒發行政院楷模獎章、追晉巡官職務、頒發台南卓越市民、覆蓋國旗及警旗等榮典，上午九點四十分後由各機關團體公祭、開放民眾捻香悼念。十一點許，兩警靈柩啟靈到火化場，員警代表從靈堂到戶外列隊敬禮送行，家屬泣不成聲，在送靈時，凃員胞姊不斷哭喊「明誠、你要跟上，我們在你身邊」。

最早發現遇襲兩警的民權所同僚陳俊安也到場送別，希望兩人能好好安心地走，庇佑民權所同仁日後工作能平安順利。

南市警局長方仰寧則哽咽地說，希望大家能永遠記得這兩位勇警，因為他們是最優秀的好警察。

官警列隊敬禮送別兩位殉職勇警。（記者王俊忠攝）

員警列隊敬禮送別兩位殉職勇警的靈柩車輛。（記者王俊忠攝）

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