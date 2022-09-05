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    桃園雙死槍案 警國道攔車拖出槍手

    涉嫌犯下套房槍擊命案的嫌犯蘇柏源，昨天晚間六點卅分在國道三號北上二七七公里處遭警方攔截圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

    涉嫌犯下套房槍擊命案的嫌犯蘇柏源，昨天晚間六點卅分在國道三號北上二七七公里處遭警方攔截圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/09/05 05:30

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕疑有竹聯幫背景的卅六歲男子蘇柏源，涉嫌約廿七歲陳廷駿、廿八歲楊宗祐，本月一日在桃園區中華路一處套房碰面，卻以行刑式手法將兩人槍決，桃市警桃園分局專案小組昨掌握他出沒屏東準備北上，傍晚六點卅分於國道三號雲林路段將他搭乘的白牌車攔下，將蘇嫌由後座拖出，深夜押返桃園，另在花蓮縣吉安鄉一處竹林，找到他丟棄的隨身包，起出槍枝、子彈一發及隨身衣物，相關證物送鑑識中，至於犯案動機待釐清。

    初步調查，蘇嫌疑因詐騙集團的利益與糾紛等因素，本月一日晚間七點多，與楊宗祐及陳廷駿相約在出租套房碰面，蘇當時將房內不相干的另外三人趕出去，與陳、楊在屋內共處約一個小時後，涉嫌以行刑式手法朝二人頭部開槍擊斃，從容離開。

    警方調查，蘇嫌犯案後搭乘白牌車逃亡，警方沿路調閱監視器畫面，發現他犯案當晚即搭車前往彰化友人住處，二日凌晨動身前往花蓮，抵達後隨意找間旅社住下，暫時斷了線索。

    警方說，蘇嫌三日離開花蓮往屏東逃亡時，再度發現其行蹤，專案人員昨趁他搭上白牌車時，一路尾隨並請國道警方協助追蹤，晚間於國道三號北上二七七公里處將人車攔下逮捕。

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