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    民眾拾金不昧 替代役私吞28筆

    替代役私吞判緩刑示意圖。（資料照）

    替代役私吞判緩刑示意圖。（資料照）

    2022/09/05 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕廿八歲丁姓男子在桃園市中壢警分局服替代役時，利用專責處理民眾拾得遺失物業務之便，將拾得遺失物占為己有，直到退伍後才被發現，總計數量達廿八筆，其中現金部分A走逾十三萬元，丁男坦承犯案並吐出這筆錢，桃園地院依貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判處二年徒刑，緩刑四年。

    判決指出，丁男二○一八年九月至二○一九年七月間，分發到中壢警分局服替代役，他在派出所負責每日收、送公文業務，包含所內刑事案件卷宗、各組室交辦單、拾得遺失物、交通告發單等。

    辦理拾得遺失物部分，待員警於「內政部警政署遺失物管理系統」開立遺失物拾得e化案號，並依規定填製拾得遺失物領據，且將相關資卷整備由正、副主管核閱後，交由丁男填載於拾得遺失物送文簿，再將遺失物與送文簿一併送交偵查隊完成程序，拾得遺失物則由偵查隊保管。

    判決指出，丁男擔任替代役兩個月後，開始利用職務上之便，將拾得遺失物侵占入己，未依規定登載於送文簿並交付偵查隊，直到退伍後，派出所清查他所受理的拾得遺失物，發現他侵占廿八筆拾得遺失物，以現金最多。

    丁男犯後坦承並與派出所達成和解，賠償十三萬二八四四元，法官審酌他沒有前科、一時失慮，犯後始終坦承、賠償部分可認已繳回不法所得，判處他兩年徒刑、褫奪公權兩年，緩刑四年，緩刑期間交付保護管束，提供二四○小時義務勞務並接受法治教育六場次。

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