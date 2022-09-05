情堪憫恕？撿屍扔下露乳正妹 二審撤緩刑判關3年

高男撿屍扔下露乳正妹，二審判關3年。（資料照）

2022/09/05 05:30

一審以情堪憫恕減刑輕判 高院認定一審判決不當

〔記者楊國文／台北報導〕十九歲高姓男大生，暑假期間到北市信義區的夜店玩樂，發現一名正妹爛醉，竟撿屍並帶到路邊性侵，還將衣衫不整、胸部裸露的被害人留在現場，自己獨自離去；台北地院審酌高男已賠償、和解，以刑法「情堪憫恕」規定減刑，依乘機性交罪輕判一年八月、緩刑三年，但高等法院認定，隨機撿屍性侵且將被害人棄置路邊，若非及時被發現恐再遭性侵，惡性重大，改判高男三年徒刑，須入獄。

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判決指出，二○二○年八月一日凌晨零時，高男和朋友到台北市信義區知名夜店玩樂，高對長腿正妹搭訕攀談。當高男發現正妹酒醉、意識不清，心生淫念，凌晨二時十分，扶正妹離開夜店到附近路邊的遮雨棚座位區性侵後離去，留下意識恍惚、衣衫不整的正妹。

不久被害人醒來仍意識不清，蹣跚走到路旁攔計程車，因說不出住處地址，又稱手機被拿走，立即下車離去。運將轉頭發現被害人將包包留在車上，惟恐女子酒醉有安全疑慮，趕忙報警。警方獲報趕到，當時衣衫不整、胸部裸露的正妹答稱「我好像遭性侵」，警方除將她送醫驗傷，並調閱監視器查出高嫌涉案。

台北地院審理時高認罪，加上正妹內褲採到高的DNA等事證，認定觸犯刑法第二二五條的乘機性交罪，可處三年以上、十年以下徒刑。

但合議庭認為，高僅十九歲，且賠償五十萬元達成和解，以刑法第五十九條「情堪憫恕」規定減刑，輕判一年八月、緩刑三年，須提供一百小時義務勞務。

檢方認為判刑過輕，提上訴。高等法院認定一審判決不當，認為高隨機撿屍性侵，且凌晨路邊性侵後，竟獨留衣衫不整的被害人，不顧她人身安全，所幸見義勇為的運將報案及警方發現搭救，否則恐有再遭性侵害可能，惡性重大，至於高認罪、賠償屬犯後態度良好，僅屬在法定刑內從輕科刑，不符刑法第五十九條減刑規定，依法定最低本刑改判三年徒刑。可上訴。

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