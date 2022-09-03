又見行刑式命案 警：突發個案 有信心偵破

桃園市出租套房爆發以行刑式手法槍殺兩男命案，檢警前往現場勘驗。（記者周敏鴻翻攝）

2022/09/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕近來國內發生多起行刑式爆頭的重大槍擊命案，刑事局表示，從長期觀察與槍擊案發生數的統計情況來看，國內治安一直是在穩定的改善中，對於類此突發個案，警察機關絕對有信心偵破，揪出隱身背後的黑道幫派及不法利益源頭，對拒不交待案情的不法之徒，也將建請檢察官聲押，以有效維穩社會治安。

有民眾認為黑槍問題似未有效遏制，警方對此指出，為阻斷改造槍枝來源，警政署前年修正公布槍砲彈藥刀械管制條例，擴大模擬槍管制範疇，並提高非制式槍枝刑度，新法施行後模擬槍查獲數量增加，有效減少非法槍枝數及整體槍擊案件發生；統計今年一至八月，槍擊案發生五十四件，較去年同期六十七件減少十三件。

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肅槍方面，警政署除持續責請各警察機關，全力查緝改造槍械場所及各式非法槍枝，今年也已規劃兩波全國同步肅槍專案，截至九月二日共查獲改造槍械場所十八處、非法槍枝一六六枝（制式槍十一枝、非制式槍一一四枝、模擬槍四十一枝）。

刑事局表示，非法槍枝仍以非制式（改造）槍為大宗，占八成以上，研判國內仍有不法分子於修法前伺機購置或持有，或不肖商人違法製造模擬槍流通，警署對此已研擬修正模擬槍許可及管理辦法，要求廠商於模擬槍關鍵零組件沖印辨識碼，規範材質強度、防改機制及查驗流程，並對目前列管報備合法持有模擬槍者，增列定期檢查及撤銷持有執照規定。

此外，國外進口的低動能遊戲用槍，為避免被改造成殺傷力槍枝，已協調經濟部國貿局同意依貿易法公告，先由警政署辦理輸入許可審查，並由關務署、警政署跨單位合作模式，強化邊境查驗。

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