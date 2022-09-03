三槍奪兩命 詐團黑吃黑疑禍端

蘇柏源行凶後離開出租套房時，立即撥打電話。 （記者周敏鴻翻攝）

2022/09/03 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕綽號「小毛」的卅六歲男子蘇柏源，涉嫌在桃園市出租套房，以行刑式爆頭手法殺害楊宗祐、陳廷駿。據了解，地方人士指蘇男是竹聯幫成員，他為了賺錢，曾開過人力仲介公司，也經營神轎車「專業大卡」出租。

小毛蘇柏源 一心想賺大錢

蘇男近來鮮少返回桃園八德老家，左鄰右舍對他了解不多，反倒是出租套房的鄰居說，印象中，蘇男曾在這間套房住過一陣子。

請繼續往下閱讀...

友人形容蘇男「有大有小」，是個尊重長輩也講義氣的人；友人說，蘇男在地方活動多年，也曾在賭場工作過，交遊頗廣闊，平日沉默，但碰到熟識的人都很客氣，不覺得他是冷漠、甚至冷血之人，豈料犯下兩死槍擊大案，令人驚訝。

據了解，蘇男之前與他人一起創業，包括去年十一月曾與一人各出資十萬元，在新北市成立人力仲介公司，專營板模清潔、泥作清潔等工作。他也多次在臉書PO出，可作為神轎車的「專業大卡」推銷文，顯示與人配合經營大卡車的出租生意；友人說，蘇男從十多年前就熱中宮廟活動，近年來熱情不減，可能因此做起神轎車的出租生意。

熟知詐騙集團的人士分析，部分詐團車手也不是省油的燈，領出款項後見錢心動，以致近來詐騙圈出現一股黑吃黑風氣，下游車手先向上游幹部亂報曾與詐團合作、可信任之人的名號，接下車手工作後，一領到贓款就可能捲款逃逸，讓上游幹部找不到人，就算循著名號也找錯人；圈內人不排除前晚發生的槍擊命案，黑吃黑也可能是導火線之一。

地方人士指蘇柏源是竹聯幫成員。（取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法