逃犯康育豪又砍人 暴力重犯將禁移外役監

花蓮自強外役監逃犯康育豪。（警方提供）

2022/09/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子康育豪從花蓮自強外役監申請回家探視後逾期未歸，逃亡期間又涉殺人未遂罪。依現行外役監條例規定，康男日後被捕回籠，將不得再入外役監服刑；從法務部目前的修法方向來看，此類重大暴力罪犯未來也是外役監的「拒絕往來戶」。

對於緝捕康育豪，法務部表示，花蓮地檢署已組成緝逃專案小組，由檢察長親自主持多次專案小組會議，召集主任、檢察官、警察及矯正機關共同研商，持續全力緝捕中。

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外役監條例第四條規定，曾觸犯脫逃、毒品、性侵、家暴等罪，或假釋被撤銷、累犯等受刑人，不得遴選進入外役監服刑，因此觸犯脫逃罪的康育豪將來回籠後，會改為安排在一般監獄服刑，無法再去低度管理、可放假回家的外役監。

因明德外役監受刑人林信吾上月逾假未歸，逃亡期間殺害兩名員警，外役監遴選標準引發外界關切，法務部已責成矯正署研議修正「外役監條例」、「外役監遴選辦法」等相關規定，將朝提高遴選門檻、犯下某些罪行不得遴選等方向研議修法，比如對執法人員施行暴力犯罪、嚴重侵害國家或社會法益、造成社會治安重大危害等刑案，將來恐都不得納入遴選。

換言之，未來完成修法後，類似康育豪、林信吾等重大暴力罪犯，即使累進處遇分數達標，仍因其具有治安疑慮，無權進入外役監服刑，降低脫逃後可能帶來的社會安全網風險。

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