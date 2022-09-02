自由日日shoot》一月爆發行賄沒處分 人還在原崗位

高雄關廖姓稽核在公文夾帶5萬1千元禮券行賄關務長。（資料照）

2022/09/02 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕財政部高雄關廖姓稽核為了趕在六十五歲退休前升官，竟企圖以郵政禮券行賄蘇姓關務長，該案遭移送司法調查後，廖姓稽核仍在原崗位紋風不動，高雄關表示，將召開考紀委員會討論後續處置。

九職等稽核月退五萬九

關務署人員私下透露，九職等稽核月薪約七萬元以上，若升上課長每月還有近八千元主管加給，若服務到九職等稽核退休，每月退休金約五萬九千萬元。

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廖姓稽核明年就要退休，是否影響退休金。高雄關表示，將視司法判決結果，目前無法評論。

廖姓稽核在關務署高雄關旗津分關負責櫃場查緝、過濾艙單等業務，將於明年七月十六日退休。檢、廉調查，廖男雖然任九職等稽核職務，疑為退休後領取更多退休金，今年一月間竟在自我推薦表的公文內，夾帶十七張面額三千元的郵政禮券，企圖行賄高雄關蘇姓關務長，以便趕在六十五歲退休前晉升九職等課長缺，但蘇逕自送交政風室。

該案爆發後，廖姓稽核竟然仍在旗津分關原來崗位上工作。高雄關表示，該案已經進入司法程序，廖的行為是涉及公務倫理，並非發生職務疏失等原因，因此暫時沒有停職或調職等行政處分，昨被檢方依不違背職務行賄罪起訴，將召開考紀委員會討論後續。

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