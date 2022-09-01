碩天炒股撈8億，秦庠鈺判7年10月 沒收4億。（資料照）

2022/09/01 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕「鼎立」集團負責人秦庠鈺涉吸金一百卅六億元遭判刑十一年定讞，卻棄保潛逃，秦還涉及碩天炒股案，遭高等法院發布通緝；秦潛逃後，四年前持偽造護照入境泰國時被逮，在泰服刑兩年後，前年被引渡回台歸案和發監；高等法院昨審結碩天炒股案，依證券交易法重判秦庠鈺七年十月，犯罪所得四億兩千多萬元發還被害人或沒收。

同案多名被告也被依證交法判刑，包括另名主嫌陶然被判刑七年六月，且犯罪所得四億兩千多萬元應發還被害人或沒收；股市作手周鼎被判刑七年六月；前主播陳信宏被依證交法的散布不實資料罪輕判一年七月、緩刑四年，並須向公庫支付四十萬元，全案均可上訴。藝人邵昕之前被判刑兩年、緩刑四年並須支付公庫六十萬元定讞。

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秦庠鈺被控於二○○八年至二○一四年間，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資」等名義招攬投資，以百分之卅二點八四至百分之七十二的高利率，向一萬六千名會員吸金一百卅六億餘元，最高法院於二○一六年十一月依違反銀行法判秦十一年確定，但他在判決前就潛逃而被通緝。

此外，秦庠鈺還捲入藝人邵昕等人涉及的碩天科技炒股案，台北地院二○一三年十月判決秦庠鈺三年二月徒刑，秦不服提起上訴高等法院。不過，高院審理期間，秦庠鈺自二○一六年起未再出庭，遭高院發布通緝中。

秦庠鈺棄保潛逃後，二○一八年持偽造護照入境泰國被逮而坐了兩年牢，二○二○年九月因泰皇慶生大赦而出獄，隨即被遣返回台服刑。

高院審理碩天科技炒股案時提訊在監服刑的秦庠鈺，秦表示因另案被判刑十一年確定，為規避被執行入獄才潛逃，辯護律師表示秦是無辜的，當時借錢給同案被告時，不知道對方要去違法操縱股價。不過，高院審理認為，秦庠鈺、陶然、周鼎等人炒作碩天股價事證明確，不法獲利八億多元，昨依證交法將秦等人判刑。還可上訴。

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