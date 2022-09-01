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    假運彩團隊詐財／被害人竟堅信 只是買到「不準的明牌」

    詐團PO鈔票照片誘人上當，警方逮捕李嫌等8人。（記者邱俊福翻攝）

    詐團PO鈔票照片誘人上當，警方逮捕李嫌等8人。（記者邱俊福翻攝）

    2022/09/01 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局偵破李姓男子等八人假冒「運彩分析專業團隊」詐財案件，經分析，該集團就是緊抓民眾小錢博大錢的投機心理，讓他們在看到該集團刻意製作的IG限時動態後，誤信穩贏，能快速致富，便輕易上當掏數千元錢買「明牌」，甚至許多受騙的民眾在警方告知時，堅信只是買到「不準的明牌」，不認為自己受騙，讓承辦警方直搖頭。

    警方表示，該集團會在限時動態中，告知今天預測哪一隊比賽幾分，還刊登偽、變造的運彩中獎照片，讓網友感覺神準，引誘網友主動上勾，只要有網友透過IG私訊，詢問如何索取明牌，該集團馬上會要求繳交分析費用，費用的高低則取決於網友鎖定哪一場賽事的賠率，賠率愈高，分析費用價格愈高。

    該集團收到被害人匯給的分析費用後，會依據其購買的賽事，給予明牌，但通常都不準，而不準時，該集團為安撫被害人，會以「免費再提供幾組賽事分析」作為補償，結果又不準時，大部分被害人會自認買到不準明牌，自認倒楣，反之如果被矇對了，被害人還會真誤以為「專業」，花錢再買明牌。

    警方呼籲，切勿輕信來源不明投資管道，宣稱高獲利、高中獎率的投資管道，必須再三查證，避免受騙。

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