拜把30年／6槍擊斃鴛鴦 扣頭輝判無期

綽號「扣頭輝」的金文龍6槍打死拜把30年的「換帖兄弟」姚華安和其女友郭雪玉。（記者楊金城攝）

2022/08/31 05:30

〔記者王捷／台南報導〕五十五歲、綽號「扣頭輝」的金文龍，只因一場停車糾紛，二○二○年二月二十一日在台南將軍區，用改造手槍打死拜把三十年的「換帖兄弟」姚華安和其女友郭雪玉，經過兩年多審理，台南地院昨以殺人罪判金文龍無期徒刑。

金文龍的犯案過程不到兩分鐘，姚華安和其女友郭雪玉各中三槍，姚男當場死亡、郭女搶救十一天仍因重傷不治，讓當地居民相當驚恐。當時金文龍逃離現場，又去佳里區連砸三間郭女開的檳榔攤，直到同年月二十五日傍晚，在一間麵店被警方逮捕。

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槍擊案導火線來自一場停車糾紛，在案發前一個星期，金文龍到郭女的檳榔攤時，因停車糾紛與檳榔攤的員工爭執，他一怒下砸店，郭女報案找警察抓人，金、姚兩人疑似在案發前就因投資福利社有些糾紛，這次被抓再度點燃金文龍的怒火。

案發當天上午，金、姚兩人又為檳榔攤一事吵了一架，金文龍嗆稱「兄弟情到此了斷」，但回家喝了幾口悶酒後，越想越氣，搭白牌計程車二度回到姚家，持槍朝姚華安與郭雪玉的致命部位開；在審理期間，法官連問了幾個犯案時序上問題，他都以「喝醉了、忘了」辯稱，辯護人也指出，金文龍有喝保力達習慣，所以車上都有放保力達，主張金文龍是因酒精導致辨識能力受到影響。

但是法官未接受喝酒影響辨識能力的辯詞，以殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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