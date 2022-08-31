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    釋字775號發威／才出獄又性侵2女 法官不採信前科表 未加重判刑

    台中高分院認為，依司法院釋字第七七五號解釋意旨，檢方未盡舉證之責，一審因此沒依莊仁宏是累犯加重其刑，判決無誤，可上訴。（資料照）

    台中高分院認為，依司法院釋字第七七五號解釋意旨，檢方未盡舉證之責，一審因此沒依莊仁宏是累犯加重其刑，判決無誤，可上訴。（資料照）

    2022/08/31 05:30

    法官認為檢未盡舉證之責

    〔記者張瑞楨、陳鳳麗／綜合報導〕男子莊仁宏因家庭暴力案判刑三月，出獄不到一年，又性侵兩名女子共五次，檢方認為累犯應加重其刑，南投地院卻認為，檢方沒具體舉證，莊男「有何特別惡性及對刑罰反應力薄弱」，輕判六年，檢方上訴，指莊男性侵二女達五次，就足以顯示他有較高惡性、對刑罰反應力薄弱，台中高分院卻認為，依司法院釋字第七七五號解釋意旨，檢方未盡舉證之責，一審因此沒依累犯加重其刑，判決無誤，可上訴。

    判決書指出，高中畢業、在飯店打工的莊男，前年因家暴案入獄，同年八月出獄，去年五月至七月，他性侵害兩名女子共五次，其中一女還是雙腿骨折手術、無力反抗的中度精神障礙者，另一女則被他打傷，南投地檢署依強制性交罪、傷害罪起訴，並以莊男出獄不到一年再犯性侵害案，是累犯應加重其刑二分之一。

    南投地院卻認為，莊男固然是累犯，但檢方卻沒提出，足以證明莊男有何特別惡性、對刑罰反應力薄弱的具體事實，法官無從裁量莊男是否因累犯而應加重其刑。

    檢不服：前科表就是舉證

    南投地檢署上訴二審，主張刑法第四十七條規定，「五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一」，法官有義務加重其刑，否則就是違背法令，另外，檢方起訴時，卷宗就有張男刑案紀錄表（前科），莊男出獄不到一年再犯性侵害五次、傷害案一次，顯示他「刑罰反應力薄弱，具有較高之惡性」，參照司法院大法官釋字第七七五號解釋意旨，應對莊男加重其刑。

    性侵兩女五次 狼輕判六年

    台中高分院卻認為，檢察官主張莊男構成累犯，應負實質舉證責任，但檢察官只提出前案（家暴）紀錄表，沒有盡實質舉證責任，也沒指出證明方法，讓法院確信莊男構成累犯，具特別惡性及對刑罰反應力薄弱，應加重量刑，駁回檢方上訴。

    南投地檢署表示，未參與二審過程且未收到判決書，無法明確表示意見。

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