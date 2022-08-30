補習班主任是狼 飲料摻藥 迷姦女師

劉男被判刑4年。（資料照）

2022/08/30 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某補習班劉姓班主任去年六月聘用女老師小珮（化名），見她年輕貌美心生歹念，視訊課後僅剩他和被害人，竟在飲料中摻入半瓶迷姦藥水「乘隙水」，趁她昏迷性侵，小珮醒來報警，性侵過程被櫃檯監視器拍下，高雄地院判刑四年。

劉男被判刑4年

判決書指出，被告劉男在父親所經營的補習班擔任班主任，女老師小珮去年六月間前往應徵，面試後錄用，補習班採遠距教學，並無學生來上課，劉男利用當晚僅有小珮和他到班機會，提供晚餐及飲料，趁小珮暫離餐桌之際，將俗稱迷姦藥水的「F水」，摻入女老師的飲料中。

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待小珮用餐完畢，並喝完該杯飲料，不久藥效發作趴睡櫃檯，一度跌落地板醒來，仍不敵藥效全身癱軟昏倒在地板上，劉姓班主任趁機性侵。

劉男坦承犯行表示懊悔，並和女師達成和解，賠償一六○萬元，被害人願給被告自新機會。

高雄地院審酌劉姓班主任為滿足自己性慾，竟利用在父親所開設補習班任職幹部機會，伺機將預先購買「F水」摻入女師飲料中，致使女師昏迷約廿二小時，一度醒來仍昏沉，還須扶牆才能行走，可見被告摻入「F水」藥量甚多、藥性甚強，並顯示預謀犯案，惡性及情節均屬重大且惡劣，判處四年徒刑，可上訴。

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