警方鑑別 揪混水摸魚加害人

從柬埔寨援救回國的被害人中，陳女就混充在其中。（屏東警方提供）

2022/08/30 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕柬埔寨及緬甸等地詐騙集團，近日紛遭當地軍警掃蕩，不少被害人因此被釋放回台，詐團為避風頭也暫時解散，不少台籍幹部卻混在被害人群中返國，警方特別在機場針對這些入境國人，進行「人口販運被害人鑑別」，目的就是要揪出這些想混水摸魚闖關的加害人。

警方進行人口販運被害人鑑別包括三大指標：超時工作跟剋扣薪資；在陌生環境下製造無法求救的困境，如手機、護照被沒收；可否自由行動進出工作環境；只要符合其中一項，即可能認定是人口販運被害人。加害人部分如何鑑別？警官說，主要是靠被害人指認，指認對方曾有招募、管理、監督、體罰甚至毒打民眾情況，或有相關刑案紀錄，如曾涉詐欺擔任機房、車手或被通緝，也會察看近來出入境次數，如頻繁進出國門，可能就有問題。

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最難鑑別的，是兼具被害人及加害人雙重身分的人，很多被害人被騙去柬埔寨，投入詐騙機房行詐，或被迫招募在台親友加入，這些人如無同團其他民眾指認，很容易忽略其加害人身分，成為漏網之魚。

另名刑事局警官說，揪加害人，最難的是證據取得，人口販運除非在台有共犯，否則由於是在柬埔寨或緬甸等國犯案，與我無外交及警方合作關係，無法取得犯案直接證據，只能靠被害人指認，才能偵查、起訴或審理，當被害人不配合或翻供，加害人就可能逍遙法外。

台、泰本月十四日在曼谷救出從柬埔寨要到緬甸KK園區的十二名台灣人，遣返九人中，查出何姓犯嫌是詐騙集團重要幹部，由桃園地檢署聲押獲准。另二男一女人蛇不願返台，留置泰國調查，經與泰國協商下，刑事局十八日將三人遣返。此外，有十六名國人二十七日自緬甸KK園區返國，警方查出，其中三人被法院通緝，疑為人蛇集團幹部，除解送歸案，並查其他十三人是否涉及人口販運及詐騙。

警政署表示，統計至本月二十八日，已發掘出三○六名疑似被害人，也偵破人口販運案四十五件一二六人。

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