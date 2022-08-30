女蛇頭獵12豬仔飛柬升組長 詐團清倉 充被害人溜回台

從柬埔寨援救回國的被害人中，陳女就混充在其中。（屏東警方提供、取自臉書）

2022/08/30 05:30

陳女收押 全力追查上游蛇頭

〔記者葉永騫／屏東報導〕東南亞柬埔寨等國淪為人口販運大本營，在各國政府積極救援及國際輿論壓力下，柬埔寨等國警方開始掃蕩，詐騙集團暫時解散避風頭，集團幹部也紛紛喬裝成被害人溜回國；專案小組二十六日救回七名被害人返國，發現包括二十二歲女原住民陳彤恩等三人，疑似是人蛇集團幹部，卻混在被害人中，警方在機場將三人拘提到案，其中陳女至少誘騙十二名台人到柬，已賺取至少三十六萬元佣金，還被人蛇集團升為組長，屏東地檢署將陳女聲押獲准，並全力追查上游蛇頭。

警在機場逮3人蛇幹部

這七名台人係民進黨立委伍麗華接到家屬陳情後，透過駐外代表處聯絡及援救，先由柬埔寨轉泰國再返台，七人中有人自付機票，有的是伍麗華協助支付，專案小組發現七人當中，疑似有人蛇集團幹部，屏東檢方帶回陳女，花蓮及新北檢方各帶回一人調查釐清。

請繼續往下閱讀...

屏檢、花蓮及新北檢各帶回一人調查

屏東地檢署檢察長陳盈錦，指派主任檢察官魏豪勇、檢察官江怡萱指揮屏東縣刑大、刑事局南打等單位組成專案小組蒐證，訊問多名被害人在柬國的情況，懷疑陳女是人蛇集團的重要幹部。

陳女坦承騙12台灣人到柬埔寨

檢方指出，陳女透過臉書發布高薪徵才廣告，強調負責電腦打字，底薪九萬到十五萬元，招募獎金達標每月卅五萬元等，誘騙國人前往柬埔寨從事詐騙工作，二十六日陳女混雜在被害人中一起入境返國，專案小組當場將她拘提，偵訊後陳女坦承詐騙十二名台灣人到柬埔寨，由於業績好，還被詐團提升為組長，並且收到每人佣金一千美金（約台幣三萬元），至少已拿到台幣卅六萬元以上，成為人蛇集團的重要幹部。

陳女說，這次是因為柬埔寨詐騙事件鬧到國際，公司壓力大，準備結束柬埔寨業務，她因為不願意轉到金邊工作，所以就和這批被害人一起回國，沒想到身分曝光。

至於遭陳女詐騙到柬國的十二名台人，已有部分人員返台，但仍有多少人在柬國或他處，警方追查中，而檢方也在偵訊後，認為陳女有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法