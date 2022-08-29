住持曾鬧雙胞／信眾：開山住持骨灰遭閒置10年

定義法師遭信徒告發，涉嫌侵占鉅款。（資料照）

2022/08/29 05:30

〔記者張文川／台北報導〕十一年前曾發生住持鬧雙胞的台北市北投「法雨寺」，被信眾質疑寺務被代理住持的釋定義法師把持，量身訂作修改章程，且財務不透明；爆料人李女強調，法雨寺是佛教莊嚴的十方道場，歷經幾代人血汗累積打造而成，並非現住的法師所有，信徒不能接受遭極少數人占為己有，把百年名剎當做自家後院。

知情信眾指出，開山住持妙湛上人逝世前，給每位弟子一百萬元，但未交代床下藏的一千二百萬元用途，信徒認為，其用意是要辦理自己的告別式、進塔、法會所需，其餘理應正式歸為寺產。

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但李女說，釋定義法師有幫妙湛辦理告別式，主要是因為有來自各方的豐厚奠儀收入，但之後就將骨灰放置在禪房桌上長達十年，不聞不問，也未予入塔，後來才由徒孫募款為妙湛上人舉行進塔儀式，隔年的法會也是由她與另一資深信眾捐款出資舉辦，未料定義法師卻稱，若外人要在寺內舉辦法會，須收五萬元場地租用費。李女強調，寺內所有去世的法師無一人留下遺言，意謂是要捐出財產供養其他法師，但不少信眾都嚴重懷疑錢財未依程序納為寺產，有遭定義法師侵占挪用的疑慮。

李女說，七十餘歲的定義法師僅國小學歷，出家期間曾六進六出法雨寺，其中最長曾離去六年，而比丘尼其實只要離寺就不能再回寺，她難為弘揚佛法的上師格局，還讓其俗家的退休公務員親妹妹於寺院掌權，將寺務當自家產業管理，往生師父的財產與寺內收入皆未列帳、申報，李女也質疑「供養專戶」的真實性，希望民政局落實查帳管理責任。

對於李女的說法，定義法師指，「出家人本就四海為家，就算十進十出又如何？」至於引入俗家胞妹掌管寺權，定義說「妹妹退休後久久才來一次參加活動」。

定義法師︰曾考量為師父建塔

她還說，開山和尚圓寂後，弟子們曾多次討論為師父建塔，但師父生前曾說過不須建塔，最終才決議作罷，至於法會收取場地費一事，是對方要請寺外的法師來做法事，但寺內有寺內的考量，對方自願捐獻五萬元供養金，並非寺方要收場地費。

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