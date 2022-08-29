法雨寺開山住持圓寂床下留1200萬 信徒控住持侵占鉅款

台北市北投百年名剎「法雨寺」又爆爭議，李姓女信 徒向士林地檢署提出告發，控告代理住持釋定義法師 （左圖），涉嫌侵占鉅款。 （資料照）

2022/08/29 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市北投百年名剎「法雨寺」又爆爭議，法雨寺開山住持妙湛法師圓寂後，釋定義等女弟子在他床下發現一千二百萬元現金，經公證後存入銀行保險箱，由定義法師保管鑰匙。不過陪同去公證的李姓女信徒日前向士林地檢署提出告發，控告現為代理住持的釋定義法師，涉嫌侵占這筆鉅款、及另一亡故法師的三百多萬元，質疑寺內收支帳目不明，士林地檢署已分「他」字案調查。

士林地檢署分「他」字案調查

李女表示，她自幼即常陪同祖母至法雨寺參拜，祖母生前長年捐款給法雨寺，金額難計其數，自己也是信奉逾五十年的資深忠實信徒。開山住持妙湛法師二○○七年圓寂後，妙湛的其中三名女弟子（現僅釋定義在世）在他床下發現一千二百萬元現金，未立遺囑也無繼承人，法院判這筆錢是信眾捐助的供養金，目的是為照護僧眾生活、醫療與喪葬之用，並由定義法師保管。

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李女表示，她曾陪同定義法師到北市復興北路的公證人事務所由楊昭國辦理公證，完成後由定義法師扛著一千多萬現金，至對面的銀行開保險箱放入現金，鑰匙由定義法師保管，但這筆鉅款並未列入寺產或申報為國有財產。

李女並指出，法雨寺先後過世的四位法師，財產也未依法處置，例如定南法師所留的四百萬元（含珠寶），未報請主管機關清查、處置，下落不明，她懷疑遭定義據為己有，私下挪用；且定義還疑三度主導修正法雨寺組織章程，打算近期召開董事會，讓原本因比丘尼身分不具住持資格的自己，能當上住持兼董事長。

信徒也質疑，法雨寺經費及收支長期不實，諸如長達六十年的長生法會收入未列帳，信眾捐款也從未給過收據、列帳，靈骨塔、功德堂牌位、法會打齋等收入也未列帳，施工支薪也未如實報稅，她已先後向國有財產署、台北市民政局、士林地檢署提出檢舉和告發，檢方分案偵查中。

對於相關指控，定義法師拒絕提供相關帳冊等資料，僅指，妙湛法師生前指定由她擔任住持，負責照顧寺內常住法師，法師圓寂後，皆會徵詢俗眷對其「捨報」的運用意見，經其同意後歸入常駐僧團的供養金專戶，由專人負責保管，定南法師的三百多萬元也已存入專戶，並經董事會決議由她管理專戶。

定義法師︰自己坦蕩 願接受調查

定義法師也表示，法雨寺屬財團法人，收支帳目都經董事會審查核對，民政局也每年查核對帳，寺方沒義務向非董事會成員報告財務狀況；修改章程也是董事會決議，自稱信徒的局外人沒資格過問寺產如何運用保管和存放，自己一切坦蕩，願接受司法與行政調查。

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