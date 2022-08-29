偷狗祭神辯救癌兒 父子被判拘役

游男騎車偷竊勘查現場時已被現場動保人士拍下並鎖定。（愛心媽媽提供）

2022/08/29 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉去年底有四隻流浪狗失踪，動保人士追查發現一對來自南投縣的父子可能涉案，其父稱因兒子患有口腔癌，要用老虎獻祭神明為兒子續命，但台灣不可能抓得到老虎，遂改用狗獻祭。針對該對父子荒謬言行，彰化地院近日做出判決，依竊盜罪分別判游男（子）拘役一○○日、陳男（父）二十日，因兩人無前科、且坦承犯行及達成和解，得緩刑二年。

兩人無前科 緩刑二年

去年十二月間，董姓女子在二水鄉豐柏廣場附近飼有多隻流浪犬失蹤，她埋伏守候，發現陳男（八十二歲）、游男（五十歲）又來偷抓狗，董女問「為何偷狗？」陳男竟說，他的兒子患有口腔癌，要用老虎獻祭神明為兒子續命，但根本不可能抓得到老虎，所以改用九隻狗獻祭。

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法官審理時，父子坦承偷狗，但辯稱以為是沒人要，才把狗抓回家養，不過警方前往其南投名間住處發現竟有大量狗籠，被偷走的四隻狗也僅剩三隻。董女表示，事後她也到這對父子家住處追查，發現住處頂樓開設神壇，訪談鄰居則說，近年這一帶常有犬隻失竊，覺得該父子已經走火入魔了，希望法律可以制裁父子等語。

法官審理，被告兩人與告訴人達成和解並履行完畢，另審酌陳男已八十二歲，符合減刑規定，依竊盜罪判處游男拘役一○○日、陳男拘役二十日，得緩刑二年，緩刑期間得提供六十小時義務勞務。

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