澎湖外海截1.5噸K毒 起訴運毒集團金主

走私集團涉嫌以台灣籍「明豐漁一號」漁船運毒 ，今年一月在澎湖外海被海巡截獲。 （資料照） 專案小組在澎湖外海查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

2022/08/27 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕以男子許森盛為首的毒品走私集團，涉嫌以台灣籍「明豐漁一號」漁船運毒，準備從台灣中部沿岸闖關，今年一月在澎湖外海被海巡隊截獲，海巡人員在船上起獲高達一．五公噸的Ｋ他命毒品；宜蘭地檢署陸續依涉犯毒品危害防制條例之運輸第三級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口未遂等罪嫌起訴劉姓船長、許姓船員、伍姓船員及楊姓共犯，昨再起訴幕後金主許森盛。

據了解，「明豐漁一號」漁船專程前往越南，載運該批Ｋ他命毒品，打算返回時，從台灣中部走私入境，我方接獲線報，因此「明號」從越南出海，就被宜蘭查緝隊鎖定，並由彰化查緝隊搭乘台中海巡隊的巡防艇出海跟監。

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「明號」一路往台灣疾駛，卻在澎湖海域油料耗盡，於海上隨波逐流，一月十一日晚在澎湖（接近海峽中線），被台中海巡隊巡防艇攔截。

專案小組登檢「明號」，查獲三級毒品K他命一五五五公斤，相當於一．五噸，黑市價約三十億元，並逮捕劉姓船長、許姓船員、伍姓船員。

經檢方訊問後，依涉犯毒品危害防制條例之運輸第三級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口未遂等罪嫌，向宜蘭地院聲請羈押獲准。

專案小組懷疑還有共犯，向上溯源追查幕後金主及共犯，六月七日拘提楊姓共犯，訊問後聲押獲准；七月二十五日拘提許姓幕後金主到案，同樣聲押獲准。

檢方表示，五人觸犯毒品危害防制條例第四條第三項之運輸第三級毒品、懲治走私條例第二條第二項之私運管制物品進口未遂罪嫌，可處七年以上徒刑，得併科一千萬元以下罰金；劉姓船長、許姓船員、伍姓船員五月起訴，楊姓共犯七月起訴，昨追加起訴最後一人許姓金主。

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