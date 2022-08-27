男雙刀殺進警局 警大膽開13槍制伏

警察李峻安（右）退到庄內巷道，吳男（左）持刀進 逼，警方採證。 （記者楊金城攝、讀者提供）

2022/08/27 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕四十四歲的吳姓男子昨持兩把菜刀，進入台南市學甲警分局宅港派出所，稱外面天氣炎熱，「想吹冷氣」，卻攻擊值班警員李峻安，雙方一陣拉扯後，李員衝到派出所外面庭院，吳男也持雙刀追出，李員對空鳴槍後，對準吳男手、腳開了十三槍，吳男手、腳、腹部中七槍才被制伏送醫。

南市警局長方仰寧到學甲分局慰問李員，肯定李員反應機敏，表現很好，指正確大膽用槍沒有問題，並指示分局立即對李員記功一次。

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吳男曾多次到宅港所，昨天下午三點又前來，只有一人值班的李員見其精神狀況不佳，讓他進入後在值班台旁邊的椅子休息。吳男卻開始質問李員，為何要取締其友人酒後駕車，情緒愈說愈激動，又嗆說「你打不過我」。

吳男中7槍 送醫生命徵象穩定

吳男隨後起身靠近值班台，並自衣服內抽出兩把菜刀，從李員背後作勢攻擊揮砍，李員衝到外面，吳男也追出，雙方保持三公尺以上距離，李員拔槍對空開一槍，喝令吳男棄刀，但吳男仍持刀進逼，於是對準吳男的非致命部分開槍，李員共射擊十三發子彈，吳男中槍後回頭走蹲坐地上，被李員制伏上銬。吳男送醫後意識清醒，生命徵象穩定。

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