脫逃空窗期長達7天／林信吾未通緝 雙警面對逃脫惡煞渾然不知

當天警政署長黃明昭（中）在凌晨2點50分就與新竹市警局長郭士傑（左二）到現場規劃圍捕勤務。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/08/27 05:30

〔記者吳俊鋒、王捷／台南報導〕在明德外役監服刑的林信吾，返家探視時逾假未歸，脫逃期間犯下台南雙警命案，引發外界抨擊，質疑從逾假未歸到本月二十二日犯下殺警案，空窗期長達七天，為何檢方沒對林男發布通緝？兩名員警渾然不知逃犯就在眼前，付出殉職的慘痛代價。

林信吾二十三日落網後，明德外役監副典獄長江振亨對脫逃案公開說明，指林嫌十三日下午兩點起放返家探視假，回到高雄鳳山看母親，十五日下午兩點收假。外役監針對返家探視的收容人啟動電話抽查機制，十四日聯繫林信吾，他有接電話，一切正常。

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十五日上午十點左右，林依照規定打電話給獄方，回報即將返監，結果下午兩點，他逾時未歸，管理員緊急聯繫家屬，開始找人。

獄方同時通報林信吾戶籍所在的台南佳里分局，以及林母住處的高雄鳳山分局幫忙協尋，並函請台南地檢署偵辦。直到殺警案發生前，林都失聯，音訊全無。

南檢︰收到外役監公文後立刻分案調查

南檢則指，在收到外役監的公文後，十五日就立刻分案調查。

據了解，檢方在接受到監所「逾假未歸」的脫逃情況時，實務上會先分案調查，查看受刑人是何種原因無法立刻回到監獄，例如外役監受刑人休假，回家途中出車禍住院，在沒調查清楚前，不會任意發布通緝。

這個調查的時間不一定，經檢警確定嫌犯脫逃，才會發布通緝，脫逃情況下若沒發布通緝，眼前的人是否為脫逃受刑人，警用小電腦根本查不出來。

有警官說，之前台南也有外役監受刑人脫逃事件，但當時監所有函請檢方緊急發布通緝，檢警合力才追捕到脫逃者，但這次監所卻沒請求對林信吾發布緊急通緝，檢方只能依程序調查，而發布通緝需經過一段時間調查，但監所只憑一張公文函來，就把責任撇清，稱發布通緝是檢方的責任，這不公平。

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