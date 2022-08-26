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    首頁　>　社會

    這些理由 法官不判死…

    殺人犯黃東明逃過死刑，死者家屬失望，屏東地院認為黃男縱經假釋出獄，已年逾8旬，再犯風險低，無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要。 （記者李立法攝）

    殺人犯黃東明逃過死刑，死者家屬失望，屏東地院認為黃男縱經假釋出獄，已年逾8旬，再犯風險低，無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要。 （記者李立法攝）

    2022/08/26 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕現今司法機關對於判決死刑愈加趨於保守，曾任司法官的律師呂俊杰盤點法院不判死的理由包括「自首」、「精神障礙」、「未達兩公約可處死程度」、「再犯可能性低」、「達成和解」等，也會根據刑法五十七條規定，將「信教」或「在校操行良好」等納入量刑考量。

    司法機關判死刑愈來愈保守

    呂俊杰舉例指出，二○二○年，王秉華與妻子在車上爭吵後，隨機殺害路邊機車騎士，一審認為王不構成自首，判王死刑；二審改為認定王符合「自首」，依此判無期徒刑。

    精神障礙更是法官不判死的「大宗」理由，即使不少殺人案被告經鑑定，犯案時並未受疾病影響，但多半仍獲免死，小燈泡命案凶手就是典例；被告王男雖罹患思覺失調症，但檢方偵查認為他的犯罪行為沒有受精病影響，法院審理時，最後是以「被告透過治療或心理輔導後，再犯可能性低」為由，判無期徒刑確定。

    另有一名患思覺失調症的鄭男，二○一九年在火車上不滿車長查票發生口角，見鐵路警察前來處理，掏出尖刀刺警腹部致死，一審以鄭患精神病為由判無罪，二審雖認定有罪，但以「精神障礙」為由僅判刑十七年。

    兩公約也被廣泛運用，男子李昆霖二○一六年對油漆行老闆不滿，前往油漆行騎樓縱火燒死老闆的兩名長輩，被認定犯行未達兩公約「情節最重大之罪」，獲判無期徒刑。

    男子曾智忠偕同犯案時還是女友的蔡京京絞殺蔡母棄屍，一、二審判曾男死刑，結果更一審法官考量曾男在高中、大學時「在校操行良好」，從事軍職期間記功、嘉獎十次，因此改判無期徒刑，也引發不少爭議。

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