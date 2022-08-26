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    周春米：盼司法以保護被害人角度出發

    立法委員周春米，昨在屏東人妻命案宣判後表示，希望司法能夠站在如同司改國是會議所期許，能夠以保護被害人角度出發，撫平被害人及家屬的傷痛。（記者羅欣貞攝）

    立法委員周春米，昨在屏東人妻命案宣判後表示，希望司法能夠站在如同司改國是會議所期許，能夠以保護被害人角度出發，撫平被害人及家屬的傷痛。（記者羅欣貞攝）

    2022/08/26 05:30

    命案促成跟騷法加速立法

    〔記者羅欣貞、邱俊福、錢利忠／綜合報導〕屏東人妻命案爆發後，力促「跟蹤騷擾防制法」加速立法施行的立法委員周春米，昨在該案宣判後表示，尊重司法判決，也尊重未來無論上訴與否的結果，但她也希望司法能夠站在如同司改國是會議所期許，能夠以保護被害人角度出發，撫平被害人及家屬的傷痛。

    本件人妻命案促成跟騷法得以提早完成立法，並於今年六月一日正式施行。

    警政署表示，統計六月一日至七月卅一日，已受（處）理六八五件跟蹤騷擾案件，當中屬一般關係案件計三四九件，家暴跟騷（家庭成員或未同居親密關係）案計三三六件。

    此外，依違反跟騷法移送地檢署已一一一件，迄今起訴六件、聲請簡易判決處刑三件、緩起訴處分一件、不起訴處分十四件及簽結六件。

    台北地檢署昨天也依違反跟騷法起訴一名郭姓男子，此為北檢首宗起訴跟騷法案件。

    郭男涉嫌心儀在飾品店工作的正妹店員，等她下班後尾隨到捷運站告白被拒，竟每天到飾品店外徘徊，還打電話給她的老闆，投訴她上班摸魚；被害人不滿遭郭男騷擾長達二年，今年六月跟騷法上路後提告，檢方認定郭男涉案重大，將他起訴。

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