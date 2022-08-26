擄殺人妻關到老 判免死／滿55歲領免死金牌？ 8旬長者犯大案 比比皆是

殺害人妻的男子黃東明一審逃過死刑。（資料照）

2022/08/26 05:30

〔記者王定傳、羅欣貞、吳昇儒／綜合報導〕「依屏東地院宣判擄殺人妻案的理由，豈不是滿五十五歲即可領到免死金牌？」殺害人妻的男子黃東明一審逃過死刑，引發外界議論，不少警方人員對於被告是因「已五十六歲」獲判免死，感到難以置信。

上週才發生87歲翁殺兩人

五十多歲人犯關到逾八十歲後出獄，就不會犯案了嗎？事實上，逾八十歲犯下重大刑案者比比皆是，近者如本月間，才發生新北市台北榮民之家八十七歲孔姓老翁，連殺兩名室友命案。

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免死理由 死者夫斥牽強

屏東人妻命案的死者陳姓丈夫，也直斥一審法官判免死理由牽強，他說，現代人長命百歲，許多人活到八十多歲還很健康，若拿槍殺掉他人是輕而易舉的事，尤其在對方沒有注意時，更是容易。

八旬男子犯罪事例不勝枚舉，在孔姓老翁殺二人之前，今年五月間，新北市九十二歲陳姓老翁，懷疑照顧妻子的外籍看護想下毒害他，就拿菜刀企圖砍人，所幸看護閃躲而未受害，陳翁被依殺人未遂罪送辦。

二○一七年間，屏東縣七十九歲男子董貴霖因土地糾紛，持木棍活活打死鄰居江姓婦人，日前被判無期徒刑確定，以他最快二十五年後假釋，出獄時已逾百歲，如此高齡若認定「再犯危險性低」，還說得過去。

二○一二年間，還有八十三歲蘇姓老翁介紹他人相親結婚，不滿沒拿到介紹費，與對方發生糾紛，竟在前來排解的員警面前揮刀刺殺對方，所幸被害人送醫後撿回一命。

司法實務上，超過八十歲者犯案情況並不少，不過依刑法規定，被告犯案時滿八十歲得減輕其刑，也不得處死刑或無期徒刑，也因此，八旬長者犯案，不論竊盜、傷害輕罪或殺人等重罪，都比一般沒有減刑事由的被告輕。

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