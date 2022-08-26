雞排妹御用律師 涉勾仙人跳集團坑40人

賣淫集團主嫌徐智威等人詐得和解金高達一一三七萬元。（資料照）

2022/08/26 05:30

集團詐款超過千萬

〔記者黃良傑／高雄報導〕被外界封為藝人「雞排妹」御用律師的王啓任，被控今年一月起勾結賣淫集團主嫌徐智威合謀詐財，並鎖定軍人、醫生、工程師等設局仙人跳，由旗下女子先與男客性交易，事後佯稱「與未成年女子發生性行為」，要求賠償付款，被害人達四十人，詐得和解金高達一一三七萬元、律師費一一七萬元，高雄地檢署昨依組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書及違反戶籍法等罪，分別對徐求刑八年、王求處七年以上之刑；檢方還認為王啓任違反律師法及違背律師倫理規範情節重大，將移付律師懲戒委員會。

王啓任求重刑七年

檢方調查，王啓任（卅歲）經張姓男子介紹，認識經營應召站的徐智威（卅二歲），徐與陳姓女子（廿一歲）合作，由徐的杜姓女友和簡姓女友人，在包養網站上找尋有意包養少女的嫖客。

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當嫖客上鉤後，陳女就裝成少女，到嫖客指定地點性交易，嫖客對象包含軍人、醫生、企業主等，完成性交易後，徐便以陳女父親的身分出現，藉由王啓任律師身分，向嫖客謊稱陳女未成年，依此設局仙人跳，要嫖客付三萬至一百萬元不等和解金，否則報警。嫖客們礙於身分不願曝光，其得付錢，再由王出面和嫖客簽下和解書、收和解金。

檢警統計已知受害人數達四十人，自廿五歲至五十八歲都有。徐落網後自白，指王說要拿一半和解金，但王啓任否認是共犯，辯稱覺得徐智威怪怪的，自己不會直接和徐聯絡，也不想捲入，只做合法的部分。

雄檢除對徐具體求刑八年，另以王啓任歷經大學法律系正統教育，通過國家律師考試，竟為貪圖不正錢財，與被告徐、張合謀組成詐欺集團，再利用法律專業對被害人壓迫，付出高額和解金，依此對王具體求刑七年以上。

本案被告張男也被起訴，其餘犯嫌另案偵辦中。

雞排妹「御用律師」王啓任（右）涉嫌勾結賣淫集團搞仙人跳被起訴。 （資料照）

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