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    訓練教官：警執勤勿落單 保持互相支援距離

    行政院發言人羅秉成（中）、法務部長蔡清祥（左）、內政部次長陳宗彥（右）23日召開記者會，針對殺警案相關議題向外界說明。（記者羅沛德攝）

    行政院發言人羅秉成（中）、法務部長蔡清祥（左）、內政部次長陳宗彥（右）23日召開記者會，針對殺警案相關議題向外界說明。（記者羅沛德攝）

    2022/08/24 05:30

    基層員警盼補足人力

    〔記者姚岳宏、王冠仁／台北報導〕台南殺警案的兩名殉職員警，案發時考量查緝效率，分開搜尋贓車犯，加上兩人只帶一槍，是否因此給予殺警凶嫌林信吾可趁之機？警政署昨天對此說法態度保留，強調員警在外執勤，面對的狀況瞬息萬變，案件還在調查中，真相未釐清，無法斷言當時員警面臨的處境究竟為何，全案等調查告一段落，會就相關勤務作為，做通盤檢視並積極策進。

    不少基層員警及一名高階警官均建議，要避免這種事再發生，首要之務是補足警力，基層警力不足的話，派出所同仁常會被「拆班」，就算有些勤務明定不得「單警」服勤，實際上往往是靠同仁互相幫忙。像此次殉職的凃明誠與曹瑞傑，凃在備勤時接獲機車失竊報案，才與擔任交通稽查、沒配槍的曹員「混合編組」查贓；該警官說，若當時兩警都有配槍，或許不至於如此嚴重。

    另有警官說，若短時間無法補足警力，可要求同仁外出執勤，不論何種勤務都穿防彈衣、配槍，才能在臨時有狀況需支援時，有充足武力與防衛能力。

    一名訓練教官說，歐美國家槍枝氾濫，員警對任何狀況都保持高度警戒，但台灣國情不同，基層員警平時抓通緝犯、毒蟲或竊賊，頂多遇到犯罪者跑給警察追，鮮少遇到凶狠襲警情況，可能因此致凃、曹兩員降低戒心。

    教官建議，員警執勤千萬不要單獨行動，要保持彼此可隨時互相支援的距離，此外，壓制嫌犯上銬後，仍要仔細搜身，避免犯嫌身藏器械趁機反擊。

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