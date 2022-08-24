法界︰林信吾有滅口之嫌 判死機率高

殺警凶嫌林信吾被移送南檢。（記者王捷攝）

2022/08/24 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕在外役監服刑的受刑人林信吾，逾期未歸後偷竊機車，遇警查緝時拒絕就範，反冷血殺害二警，再奪槍搶超商，甚至故佈疑陣逃避查緝。曾任檢察官的律師連思藩認為，林嫌惡性重大，有殺人滅口之嫌，判死機率很高；曾任檢察官的律師陳宗豪也認為，一審可能判死，但因最高法院目前走向廢死，不排除最後的結果有變數。

「再度攻擊殺警 不只是單純反抗」

連思藩分析，林信吾辯稱被噴辣椒水才反擊，但常理上「賊遇官」應是逃跑，而非掏刀抵抗，林嫌此舉反而說明他就是想殺警，且割頸殺害第一位員警，他未逃離現場，而是奪槍朝警車射擊，看到另一位員警，再度攻擊殺害，種種事證可研判，他為了逃脫警察的逮捕，想殺人滅口、剷除目擊者，而非只是單純的反抗。

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連思藩認為，林嫌連殺兩警後未投案，反搶走槍彈，接著強盜超商，以及變裝及不斷改變行蹤規避查緝，難認犯後有悔意；研判其動機、手段、犯後態度等，可說是罪大惡極，判死機率高。

陳宗豪指出，林嫌只因不想回籠就殺兩名察，天理難容，觸犯殺人罪；犯後攜槍流竄，造成人心惶惶，觸犯槍砲罪；持槍搶超商，觸犯強盜罪。三罪均是絕對重罪，且不是一行為觸犯數法，而是分別論罪則，綜合評價後，確有可能判死。

但陳直言，最高法院的見解已逐漸走向廢死，本案即使一、二審判死，仍要看三審的心證如何判斷，未到判決確定當下，尚難斷言。

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