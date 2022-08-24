「別讓警有開槍上法院、不開槍上醫院顧慮」

內政部次長陳宗針對殺警案相關議題向外界說明。（記者羅沛德攝）

2022/08/24 05:30

〔記者黃靖媗、王千豪／台北報導〕內政部政務次長陳宗彥昨天表示，內政部將與行政院政務委員、法務部一同研究與殺警案相關的法律，是否有修法空間；他同時也點出警察的在勤教育訓練與基礎訓練皆應強化，進一步落實員警在執法過程中的執法技巧及程序。

內政部︰跨部會研究殺警相關修法 強化警方執勤訓練

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警察用槍問題再引起外界關注。立法院國民黨團昨天呼籲政府適度修正「警械使用條例」，並盡快完成立法，讓警察在執行勤務時不要有「開槍上法院，不開槍上醫院」的顧慮。

國民黨團總召曾銘宗表示，警械使用條例上次修正是二○○二年六月廿六日，已超過廿年未修正，國民黨團強烈支持做適度修正。國民黨立委鄭正鈐說，基層員警都傳著一句話「開槍上法院，不開槍上醫院」，這不是民眾所樂見基層員警的處境，民眾更不願意看到配槍的警察，遭拿刀的歹徒所傷害，但警員在使用警槍時，卻背負著相當大的負擔，警械使用條例確須好好檢討。

陳宗彥︰鼓勵員警 依照規範大膽用槍

陳宗彥表示，內政部已針對警察用槍時機修過一次法，會再檢討是否有再度修法的必要；他說，內政部過去一直鼓勵員警，執法上使用槍械應依照現有規範大膽使用。在警察裝備上，陳宗彥希望警政署在裝備採購上，要不斷精進裝備。

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