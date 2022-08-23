查贓車遇襲 台南2警殉職

台南市警員凃明誠與曹瑞傑昨追緝贓車時，遭歹徒攻擊殉職，圖為鑑識人員在場蒐證，地面有明顯血跡。（記者王俊忠攝）

2022/08/23 05:30

警槍子彈遭搶走 警全力緝凶

〔記者王俊忠、楊金城、蘇永耀、呂伊萱／綜合報導〕台南市第二警分局警員凃明誠與曹瑞傑昨上午開警車在安南區追緝贓車時，遭歹徒持刀械凶器攻擊，兩警遭割喉、身中多刀傷重殉職，凶嫌奪走凃員的警槍及子彈後，騎贓車逃逸，這輛贓車隨後在安南區土城高中廁所被尋獲，警方原先發布陳姓凶嫌的追緝令，陳男晚間投案，經指紋比對已排除涉案，依據警車上行車紀錄器顯示，殺警凶嫌另有其人。

兩警員遭割喉 身中多刀傷重送醫不治

總統府表示，蔡英文總統深感哀慟不捨，指示行政院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。內政部長徐國勇、警政署長黃明昭已緊急南下坐鎮，徐國勇說，已由警政署通令全力緝凶，如遇有反抗，員警可大膽用槍。

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南市警局長方仰寧表示，昨天上午，卅六歲的二分局民權派出所警員凃明誠獲報民眾機車失竊，調閱車辨系統、發現贓車出現在安南區土城一帶，凃員與廿八歲警員曹瑞傑，開巡邏車前往台江大道與北汕尾路口追緝，另一名騎機車的警員陳俊安隨後趕到，只見凃、曹兩員全身是血、躺在地上，送醫搶救均不治。

現場尋獲6顆警用彈殼 誰開槍待釐清

檢方相驗兩員身上都有刀傷，警方現場找到六顆警用子彈彈殼，警車有四個彈孔，是誰開槍？還要釐清。贓車在安南區土城高中廁所內尋獲，車上有血跡。

方仰寧說，僅凃員領用警槍，陳員到場時，沒看到凶嫌身影。對於員警有配槍，反被歹徒持刀械殺害，警槍、子彈還遭搶走，方表示，據了解是凃員帶槍下車與歹徒格鬥、扭打，怎麼被殺害並不清楚，他強調歹徒人數都不排除，須調查釐清。

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