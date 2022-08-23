《彰化》掃黃二員警淪雞頭 獲利40萬遭判刑

劉姓員警案發後遭檢調人員帶回地檢署偵訊。（民眾提供）

2022/08/23 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警局和美分局爆發貪污案，專門查緝色情業的金姓警員及劉姓巡佐，涉嫌入股色情養生館，一年就獲取不法所得四十多萬元，遭檢方起訴，法官審理之後，判處金男有期徒刑二年，劉男則判刑三年六月。

判決書指出，金姓（五十五歲）與劉姓（五十一歲）員警，皆從事警務工作二十餘年，還負責取締轄區色情行業。二○一五年間，金男因負責辦理查緝色情行業業務，與劉男一同合作辦案，並配合線民破獲不少轄區妨害風化案件，深獲長官倚重。

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未料兩人在查緝不法時與色情業者熟識，二○一八年間與辜、洪兩位業者合資，金、劉出資入股並成立君悅養生館，做起半套及全套色情服務，不過君悅生意不佳，他們另起爐灶成立金樂養生館，金、劉兩人依然入股，並利用自身職務關係，多次提早通風報信，讓其合夥業者能規避查緝，為了搶生意還打擊其他同業，每月獲取不法利益約一萬元至三萬元不等，至二○一九年六月遭檢舉時，已各獲取二十餘萬元。

法官審理後，判處金男有期徒刑二年，劉男判刑三年六月。而彰化縣警局召開考績會，將二人分別記二大過免職，二員不僅退休金泡湯，還要入監服刑，實在得不償失。

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