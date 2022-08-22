中國喊救台胞 外交部︰邊放火邊喊救

中國政府近日頻向台灣人喊話「有困難請找中國大使館」。 （翻攝自中國駐柬埔寨大使館）

2022/08/22 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國人受誘騙赴柬埔寨等東南亞國家被囚案引起關注，中國政府近日頻向台灣人喊話「有困難請找中國大使館」。外交部昨強調，行使領事權是我國主權一部分，絕不會外包給他國政府代勞，只有我國外館發出的中華民國台灣護照及入國證明，才是國人應持有的合法有效旅行文件。中國政府若心中有台灣人民，就應即刻停止對台灣文攻武嚇，且不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。

中國外交部、國台辦連日對柬埔寨詐騙案發言評論，聲稱「中國政府全力維護包括香港同胞和台灣同胞權益」；中國駐柬埔寨大使館二十日更發布「致在柬台灣同胞的一封信」，再次強調「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館」。

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外交部副發言人崔靜麟昨表示，保護我國旅外國人及行使領事權是外交部及外館最重要的職責之一，面對近來大幅增加的國人遭誘騙並受困柬埔寨案件，外交部及相關駐處與警政署及移民署與各相關國家通力合作，已陸續順利營救及協助多位國人安全返國。

崔靜麟指出，柬埔寨西哈努克港淪為詐騙集團的犯罪溫床，是中國「一帶一路」政策的遺毒，到目前為止，已有包含我國、馬來西亞、印尼、越南等多國公民受害，中國駐柬埔寨大使館卻趁機形塑「中國政府在海外可有效提供台灣同胞急難救助」的假象，形同一邊放火，一邊喊救。 崔靜麟批評，中國政府若心中尚有台灣人民，就應即刻停止對台灣的文攻武嚇，且不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。

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