同學騙博弈高薪包吃住 上鉤就軟禁

江姓男子趁看守人睡著報警。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/22 05:30

〔記者徐聖倫、方志賢／綜合報導〕二十三歲江姓男子被高中同學以「高薪、包吃住」的話術誆騙，前往應聘博弈網站工作人員，以為找到好工作的江男，還沒上工帳戶就被詐騙集團奪去，證件、存摺、手機也被扣下，被詐騙集團成員徐男軟禁在新北市五股一處套房兩天，江男昨凌晨趁徐男睡著，拿回手機報警，才順利獲救。

警方調查，徐男有洗錢、詐欺等前科，他向警方供稱，他是受僱於人，警方懷疑背後有集團主使，將深入追查，並依妨害自由罪嫌將徐男送辦。

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據了解，江男有名久未聯繫的高中同窗日前突然與他聯繫，噓寒問暖後，突然向他提及最近有個不錯的工作，是進博弈網站當工作人員，還稱工作「包吃包住」、「高薪待遇」，江男因是老同學介紹，不疑有他便透過網路應聘。

江男獲聘後，依指示開通帳戶的網路轉帳功能，詐騙集團成員徐男，本月十九日開車到江男台北市北投區住處，將他載至新北市五股區六合街一處日租套房，抵達後存摺、證件、手機等全數被徐男收走。

隔天江男向徐男表示自己想走人，卻被徐男持刀威脅不准走，才意識到被軟禁。

二十一日凌晨零時許，江男趁徐男睡著，偷偷拿回自己的手機報警，警方獲報，將江男救出並逮捕徐男。

警方呼籲，打工陷阱多，求職面試要結伴而行，也要讓親友知道面試的時間地點，且不要隨便繳交費用或存摺身分證，尤其近期有不少民眾遭人蛇送往東南亞國家，遭受勞力剝削，甚至不法關押等案例，民眾若遇不合理或可疑情形，務必立即報警。

警勸別去柬國 水餃嬤孫女離家出走

另外，高雄一名在菜市場賣水餃的余姓阿嬤，她的廿歲陳姓孫女稱要到新加坡做直播傳銷，月薪十萬元，擔心愛孫被騙去柬埔寨，十七日向警方報案，請警察一起到家裡勸，未料陳女不聽苦勸，十九日離家出走，警方昨透過警政系統查出陳女尚未出境，依規定通報失蹤人口，要找回陳女釐清案情。

警方將詐騙集團成員徐姓男子送辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方到阿嬤家裡苦勸孫女，沒 想到 19 日她竟離家出走。 （圖讀者提供）

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