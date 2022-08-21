瓦解人蛇送機小組 女當家送1人賺1萬 收押

警方查獲陳姓女子（前左）等四人依違反人口販運防制法送辦。（警方提供）

2022/08/21 05:30

〔記者周敏鴻、張軒哲／綜合報導〕全國警方大力掃蕩人口販運案，昨又有斬獲！桃園市前旅行社員工陳姓女子被人口販運集團吸收，涉在台擔任「送機小組」專替受騙要出境的被害人代辦護照、交付機票、安排車輛接送、引導出關，每送一人出境可賺取數千至一萬元；桃園檢警逮捕四人，檢方向法院聲押禁見擔任頭頭的陳女獲准。

桃園警分局埔子派出所日前接獲被害人家長報案，與航警局合作監控，發現陳女負責將被害人送出國，收網逮捕陳女和曾參與代辦護照、接送的張姓與兩名邵姓男子。

請繼續往下閱讀...

檢警指出，人口販運集團採單線方式與陳女聯絡，提供被害人資料與航班，由她聯絡辦理護照和手續，並安排接送車輛、引導出關，她拍照為證回報後，就能領錢，本月以來已送四人出境。

檢方調查認為，協助陳女代辦護照的張男，暫無羈押必要，諭令限制住居；兩名邵男被陳女找來幫忙接送，初判可能對違法犯行不知情，訊後獲請回。

台中市沙鹿區還有一名四十歲王姓已婚女子，六月被臉書上的「月薪十萬元」訊息騙赴柬埔寨，最近向家人求援，稱要匯款一萬三千美元贖金才能返台。

詐團在台總代理 台中再逮一成員

清水警分局昨循線在外埔區拘提詐團在台總代理張惟甄（收押中）的卅一歲邱姓同夥，邱男稱只收取十二萬元仲介費，介紹王女與一名許姓男子（已返台） 赴柬，訊後遭裁定收押。

此外，桃園市八德警分局追查，一名楊姓男子六月間看到十八歲胡姓男子在網路社群軟體PO文「出國可賺三百萬元，機票我出」，信以為真，同月廿二日被安排出境泰國再轉至柬埔寨，遭拘禁從事詐騙機房工作。

男友困柬求救 女友率四友險跳坑

楊男密訊在台女友求救，但被集團發現，胡竟找上楊男女友，說服她帶四名友人一起出境賺錢，所幸五人準備出境前，楊的家人也接到求救訊息報警，警方及時攔下五人，但楊目前仍滯留柬國，警方已通報外交部急難救助協尋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法