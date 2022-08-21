又救回1人 伍麗華已協助11人獲救

立委伍麗華昨晨在臉書發文，指一名受困柬埔寨的青年，經泰國已返抵台灣。（立委伍麗華提供）

2022/08/21 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了搶救受困柬埔寨的國人，屏東縣籍民進黨原住民立委伍麗華，針對家屬籌措不到錢的窘境，提供免息借款，且已付贖救回六人，尚有九人待援，同黨立委周春米昨也給予後援，強調即刻救援是當務之急。

伍麗華昨晨在臉書發文透露一名受困柬國的青年，轉道泰國於前夜平安返抵國門，在她接獲的逾廿件原鄉陳情案中，警方已攔截救回了五人，透過贖金救回六人，已有十一人獲救，尚有九人待援。

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提供無息借款幫家屬

伍麗華說，過程中最難過的是家屬面臨籌不到錢的窘境，她很努力提供「免息借款」希望有人伸出援手，雖曾碰到軟釘子，仍鼓勵家屬及受困青年不要失去希望。

伍麗華說，因媒體關注、國際譴責，柬國政府也稱要掃蕩，據她了解，贖金行情已從一個月前的八十萬一路降到這兩天的十萬元；她說，協助之舉並非捐款，每位家屬都會簽下借據，原則希望一年還清，盼被害人返國後有努力的目標。

救人優先 屏東隊支援

周春米表示，看到伍麗華PO文後，屏東縣長潘孟安和她與友人都提供相關訊息給伍後援，目前關鍵時刻仍以救人為優先。

潘孟安表示，過去曾有因打草驚蛇而轉移陣地的案例，柬案是組織非常龐大的跨國不法集團，據側面了解，中緬、中柬邊境類似案件非常多，不法集團隨疫情而轉移目標，台灣防疫有成而開放出國，且會講華語，成為被覬覦對象。

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