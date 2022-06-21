20刀砍死嬤 奪11萬趕去買春 冷血寄養孫判無期徒刑

李盈達（中）向拉拔他長大的七十八歲楊婦要錢被拒，竟猛刺楊婦廿多刀致死，新北地院昨判處李盈達無期徒刑。（資料照）

2022/06/21 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕男子李盈達從小由鄰居楊姓婦人拉拔長大，李男十九歲那年，向七十八歲楊婦要錢被拒，竟猛刺楊婦廿多刀致死、奪走十一萬餘元現金後，直奔按摩店買春；檢方斥責李男犯罪手段殘虐、惡性重大、令人髮指，請法院從重量刑，新北地院昨依殺人罪，判無期徒刑。

檢警調查，李男出生後六個月，就被外婆託給鄰居楊婦照顧撫養至十六歲，去年間，楊婦的兒子還安排李男一起工作擔任學徒，兩人對李男照顧可說是無微不至。

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要錢被拒 狠下毒手

李男得知楊婦住處存放現金，且楊婦的兒子剛領薪水，竟在去年十月二十一日下午一時許，先購買水果刀，再搭車前往楊婦住處，以如廁為由進入屋內，開口討錢被拒絕後，持水果刀朝楊婦的頭部、背部瘋狂刺殺廿多刀，並奪走十一萬兩千元現金。

檢警調查，李男犯案後先變裝再搭車直奔林森北路按摩店買春，隨後包車前往花蓮遊玩；楊婦的兒子察覺李男沒來上工，聯繫其大姊返回住處查看，發現木門反鎖，且鐵門及木門門把均沾有血跡，趕緊報警處理。

警方趕抵，楊婦倒臥在家中地板，已無生命跡象，送醫不治；警方過濾監視影像，當晚十一時許，在花蓮鬧區發現李男正在購買鹹酥雞，當場壓制逮捕。

合議庭審理認為，被害人待李男如親孫，李男竟僅因需錢花用，就犯案殺人，不僅剝奪被害人寶貴生命，造成家屬永遠傷痛，對社會秩序及安定亦產生嚴重危害，惟念及李男犯後承認犯行，且他當時年僅十九歲，屬思慮不周的年紀，因此判處無期徒刑，可上訴。

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