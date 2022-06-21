轉傳私密照影射高嘉瑜 航警、竹科工程師判刑

高嘉瑜。（資料照）

2022/06/21 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍私密照，事後網路流傳四張性私密照影射是高嘉瑜，高嘉瑜澄清非本人並報案；刑事局追查散布來源，揪出兩名轉傳者，分別是航警局保大單姓男警及竹科詹姓工程師，新竹地院依散布猥褻影像罪判單男拘役四十日，詹男二月徒刑，均得易科罰金。

判決書指出，今年二月十二日上午單姓警員自通訊軟體LINE某不詳群組，收到不詳女子性交及裸露下體之猥褻照片四張，立即轉傳「猜猜這是誰一一○年社會新聞的頭版」等文字後，將四張照片傳送至達良慢壘LINE群組（當時群組約卅四人），供群組內特定多數人觀覽。

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詹男收到單男傳送的猥褻影像後，明知影像中女子並非高嘉瑜，仍以LINE暱稱「詹小虫」傳送至頂天珠皇俱樂部LINE群組（當時群組約有四九九人），當晚再傳送「高嘉瑜吧！我也不知道真假」等文字在頂天珠皇俱樂部LINE群組，足以毀損高嘉瑜名譽。事後高嘉瑜接獲檢舉，報警處理。

判決書指出，單、詹明知網際網路具快速散播特性，且屬於電磁紀錄的猥褻影像照片，能透過下載或轉傳方式廣泛傳閱，對他人及社會負面影響深遠，竟分別在群組內散布，詹男更指名道姓推稱女主角為高嘉瑜的不實內容，足以貶損高的名譽，危害社會善良風俗，迄今未獲對方諒解。

但法官審酌二人均無前科，素行良好，且坦認犯罪，擔任公職的單男因本案也已受到行政處分，擔任電子廠工程師的詹男則提出臉書私訊道歉截圖，表示已尋求高嘉瑜諒解。 最後判處單男拘役四十日，詹男徒刑二月，均得易科罰金。

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